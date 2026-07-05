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Scrisoarea din luna de miere a Prințesei Diana dezvăluie o tânără naivă în lumea adulților din familia regală

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Scrisoarea din luna de miere a Prințesei Diana dezvăluie o tânără naivă în lumea adulților din familia regalăPrințesa Diana, interviu Bashir / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

O scrisoare trimisă de Prințesa Diana imediat după nuntă oferă o privire rară și emoționantă asupra stării ei de spirit din primele zile ale căsniciei cu Prințul Charles. Scrisoarea face parte dintr-o colecție de scrisori și fotografii din perioada școlară a Dianei, care va fi scoasă la licitație începând cu 7 iulie de casa de licitații Gorringe's din Marea Britanie, potrivit Fox News.

Scrisoarea păstrată 45 de ani

Katherine Hanbury, colega și prietena Dianei de la West Heath Girls’ School (1973-1977), a păstrat timp de peste 45 de ani aceste amintiri. „Ea era complet plină de speranță”, a declarat Hanbury.

„Credea că și-a găsit prințul. Toți sperăm, nu-i așa, când ne căsătorim, că am găsit persoana cu care vom petrece restul vieții, cu care vom avea copii și o viață fericită.”

Diana, pe atunci în vârstă de doar 20 de ani, scria în „Scrisoarea de miere”:

„Am avut o lună de miere minunată, cu soare nesfârșit și, din fericire, mări calme. Acum suntem în Scoția până la sfârșitul lunii octombrie, ceea ce este o adevărată bucurie pentru noi – ador să fiu afară toată ziua și urăsc Londra! Este minunat să fii căsătorită – cred că este sigur să spun asta după două luni...!”

Ce dezvăluie scrisoarea prințesei Diana

În aceeași scrisoare, Diana făcea o remarcă revelatoare despre adaptarea la viața regală:

„Este ca și cum te-ai juca cu adulții!”

„Trebuie să ne amintim că era atât de tânără”, a spus Hanbury. „Totul era un nou teren de joacă pentru ea. Îmi imaginez că se gândea: «M-am căsătorit și acum sunt adultă. Trebuie să încep o familie».”

Prietenii din școală o descriu pe Diana ca pe o fată „bună la suflet”, „veselă”, „sportivă” și pasionată de lucrurile domestice. „Îi plăcea să curețe camera directoarei, să organizeze sertare. Era foarte grijulie”, își amintește Hanbury.

De ce a păstrat Katherine Hanbury atât de mult timp scrisorile și fotografiile

Căsătoria cu Prințul Charles, celebrată pe 29 iulie 1981, a fost văzută inițial ca o poveste de basm. Însă, după nașterea celor doi fii – William și Harry – mariajul s-a deteriorat sub presiunea publică și a problemelor personale. Diana și Charles s-au separat în 1992 și au divorțat în 1996. Un an mai târziu, pe 31 august 1997, Diana a murit într-un tragic accident de mașină la Paris, la doar 36 de ani.

Katherine Hanbury a mărturisit că a păstrat scrisorile și fotografiile pentru că „nu devenea mai tânără” și dorea ca aceste amintiri să ajungă la alții care să le aprecieze.

Scrisorile și fotografiile scoase la licitație oferă o fereastră intimă spre Diana înainte ca ea să devină Prințesa Poporului – o fată obișnuită, plină de speranță și visuri, prinsă brusc în vârtejul vieții regale.

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