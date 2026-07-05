O scrisoare trimisă de Prințesa Diana imediat după nuntă oferă o privire rară și emoționantă asupra stării ei de spirit din primele zile ale căsniciei cu Prințul Charles. Scrisoarea face parte dintr-o colecție de scrisori și fotografii din perioada școlară a Dianei, care va fi scoasă la licitație începând cu 7 iulie de casa de licitații Gorringe's din Marea Britanie, potrivit Fox News.

Katherine Hanbury, colega și prietena Dianei de la West Heath Girls’ School (1973-1977), a păstrat timp de peste 45 de ani aceste amintiri. „Ea era complet plină de speranță”, a declarat Hanbury.

„Credea că și-a găsit prințul. Toți sperăm, nu-i așa, când ne căsătorim, că am găsit persoana cu care vom petrece restul vieții, cu care vom avea copii și o viață fericită.”

Diana, pe atunci în vârstă de doar 20 de ani, scria în „Scrisoarea de miere”:

„Am avut o lună de miere minunată, cu soare nesfârșit și, din fericire, mări calme. Acum suntem în Scoția până la sfârșitul lunii octombrie, ceea ce este o adevărată bucurie pentru noi – ador să fiu afară toată ziua și urăsc Londra! Este minunat să fii căsătorită – cred că este sigur să spun asta după două luni...!”

În aceeași scrisoare, Diana făcea o remarcă revelatoare despre adaptarea la viața regală:

„Este ca și cum te-ai juca cu adulții!”

„Trebuie să ne amintim că era atât de tânără”, a spus Hanbury. „Totul era un nou teren de joacă pentru ea. Îmi imaginez că se gândea: «M-am căsătorit și acum sunt adultă. Trebuie să încep o familie».”

Prietenii din școală o descriu pe Diana ca pe o fată „bună la suflet”, „veselă”, „sportivă” și pasionată de lucrurile domestice. „Îi plăcea să curețe camera directoarei, să organizeze sertare. Era foarte grijulie”, își amintește Hanbury.

Căsătoria cu Prințul Charles, celebrată pe 29 iulie 1981, a fost văzută inițial ca o poveste de basm. Însă, după nașterea celor doi fii – William și Harry – mariajul s-a deteriorat sub presiunea publică și a problemelor personale. Diana și Charles s-au separat în 1992 și au divorțat în 1996. Un an mai târziu, pe 31 august 1997, Diana a murit într-un tragic accident de mașină la Paris, la doar 36 de ani.

Katherine Hanbury a mărturisit că a păstrat scrisorile și fotografiile pentru că „nu devenea mai tânără” și dorea ca aceste amintiri să ajungă la alții care să le aprecieze.

Scrisorile și fotografiile scoase la licitație oferă o fereastră intimă spre Diana înainte ca ea să devină Prințesa Poporului – o fată obișnuită, plină de speranță și visuri, prinsă brusc în vârtejul vieții regale.