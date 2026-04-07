Schimbare la vârful puterii din Vietnam. To Lam devine lider interimar după ce Nguyen Phu Trong se retrage

Președintele Vietnamului, To Lam, a fost desemnat să preia temporar atribuțiile conducerii Partidului Comunist, în contextul în care secretarul general Nguyen Phu Trong se confruntă cu probleme de sănătate, potrivit Associated Press.

Decizia marchează un moment semnificativ în dinamica puterii de la vârful statului vietnamez și confirmă speculațiile existente de mai mult timp privind starea liderului politic.

Potrivit comunicatului, To Lam va coordona activitatea principalelor structuri de conducere ale partidului.

Totodată, documentul confirmă pentru prima dată oficial deteriorarea stării de sănătate a lui Nguyen Phu Trong, fără a oferi detalii suplimentare despre natura problemelor medicale.

Nguyen Phu Trong a fost una dintre cele mai influente figuri ale politicii vietnameze din ultimele decenii. Ales pentru un al treilea mandat în funcția de secretar general în 2021, acesta a dominat scena politică încă din 2011, când a preluat conducerea partidului.

Considerat un ideolog al partidului, Trong a promovat o linie politică centrată pe consolidarea disciplinei interne și combaterea corupției, pe care o considera „cea mai gravă amenințare la adresa partidului”.

Campania anticorupție inițiată sub conducerea sa a dus la sancționarea sau demiterea unui număr mare de oficiali de rang înalt, contribuind la remodelarea aparatului de stat.

Decizia de a-i transfera atribuțiile lui To Lam vine după luni de speculații privind starea de sănătate a liderului, autoritățile menționând doar că acesta urmează un tratament medical fără a oferi alte detalii.

To Lam este considerat unul dintre cei mai influenți lideri ai generației actuale din Vietnam. Înainte de a deveni președinte, în mai 2024, acesta a avut o carieră de peste patru decenii în cadrul Ministerului Securității Publice, pe care l-a condus din 2016.

În această calitate, el a jucat un rol central în implementarea campaniei anticorupție inițiate de Nguyen Phu Trong. De altfel, predecesorul său în funcția de președinte a demisionat după ce a fost vizat de această campanie, ceea ce a facilitat ascensiunea lui Lam la șefia statului.

Surse internaționale îl indică drept principalul candidat pentru a prelua oficial conducerea partidului la finalul mandatului lui Trong, programat pentru 2026.

În noul său rol temporar, To Lam devine de facto cel mai puternic om din Vietnam, fiind responsabil de coordonarea principalelor structuri decizionale ale partidului și de gestionarea agendei politice interne.

Preluarea atribuțiilor de către To Lam are loc într-un context politic sensibil, marcat de schimbări frecvente la nivelul conducerii și de o campanie anticorupție care a dus la demisii și restructurări importante în aparatul de stat.

Analiștii internaționali consideră că această tranziție ar putea contribui la stabilizarea conducerii politice pe termen scurt, în special în perspectiva Congresului Partidului Comunist programat pentru 2026, unde vor fi stabilite direcțiile strategice ale țării.

În același timp, concentrarea temporară a atribuțiilor în mâinile unui singur lider reflectă importanța continuității decizionale într-un sistem politic dominat de partidul unic.

Politburo-ul, principalul organism decizional al Partidului Comunist din Vietnam, are un rol esențial în gestionarea tranzițiilor de putere. Decizia de a-i atribui lui To Lam coordonarea activității Comitetului Central și a celorlalte structuri indică un consens intern privind necesitatea unei conduceri operative în perioada absenței lui Nguyen Phu Trong.

Totodată, această mutare confirmă poziția consolidată a lui To Lam în interiorul partidului, precum și influența sa în procesul decizional la nivel înalt.

Deși mandatul lui To Lam în această poziție este, oficial, unul temporar, evoluțiile ulterioare depind în mare măsură de starea de sănătate a lui Nguyen Phu Trong și de deciziile politice care vor fi luate în cadrul partidului.

În trecut, astfel de situații au condus la reorganizări rapide ale conducerii, iar contextul actual nu face excepție. În eventualitatea în care absența liderului se prelungește, rolul lui To Lam ar putea deveni unul permanent, accelerând astfel tranziția către o nouă etapă politică în Vietnam.