Justitie

Schimbare importantă în justiție. Procesele vor avea termene mai scurte

Comentează știrea
Schimbare importantă în justiție. Procesele vor avea termene mai scurteJustiție. Sursă foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Hotărârile instanțelor vor avea termene mai scurte, urmând să includă doar motivele și soluția finală, conform unui proiect de lege adoptat marți de Camera Deputaților, care a avut rol decizional.

„Este o schimbare care va avea un impact pozitiv imediat și semnificativ asupra sistemului judiciar. Eliminăm din hotărârile judecătorești reluarea informațiilor deja cunoscute de părți și păstrăm doar argumentele și soluția instanței. Această modificare va simplifica activitatea judecătorilor și le va permite să se concentreze pe fondul cauzei”, a explicat deputata Oana Murariu (USR Cluj), inițiatoarea inițiativei legislative.

Procesele vor avea termene mai scurte

Prin noua reglementare, procedura de redactare a hotărârilor va fi simplificată, reducând sarcinile birocratice ale judecătorilor și permițând publicarea mai rapidă a deciziilor, ceea ce va contribui la scurtarea duratei proceselor.

Actul normativ adoptat elimină din conținutul hotărârilor judecătorești reluarea susținerilor părților — informații deja existente la dosar și cunoscute de acestea — păstrând însă analiza instanței asupra lor. În continuare, documentele vor cuprinde descrierea faptelor reținute în urma probelor, argumentele de fapt și de drept care fundamentează soluția, precum și justificarea pentru admiterea sau respingerea cererilor formulate de părți.

Avionul care îl transporta pe Hegseth a aterizat de urgență la Londra din cauza unei fisuri în parbriz
Avionul care îl transporta pe Hegseth a aterizat de urgență la Londra din cauza unei fisuri în parbriz
ANAF a trecut la „Pasul doi” în cazul lui Klaus Iohannis. Inspectorii fiscali urmăresc recuperarea banilor
ANAF a trecut la „Pasul doi” în cazul lui Klaus Iohannis. Inspectorii fiscali urmăresc recuperarea banilor
Camera Deputaților

Camera Deputaților. Sursă foto: Facebook

Ce va aduce nou legea care schimbă procedurile din justiție

Proiectul de lege, propus de deputata Oana Murariu (USR Cluj), urmărește să aducă o eficientizare reală în sistemul judiciar. „Părțile vor fi principalii beneficiari – procesele se vor finaliza mai repede, iar hotărârile vor fi comunicate într-un timp mult mai scurt, ceea ce va îmbunătăți calitatea actului de justiție”, a explicat parlamentara.

„Această lege reprezintă un pas concret în direcția modernizării justiției din România. Mă bucur că a primit sprijinul Consiliului Superior al Magistraturii. Este o reformă necesară, inspirată din modelele aplicate cu succes în alte țări europene, precum Belgia, Danemarca, Letonia, Polonia și Portugalia. Acum este momentul ca și România să aplice o astfel de soluție”, a adăugat Oana Murariu.

Inițiatorul legii a mai propus schimbări în justiție

Deputata Oana Murariu, care conduce organizația USR Cluj, se numără printre inițiatorii mai multor reforme importante din sistemul judiciar. Ea a propus legea prin care hotărârile judecătorești pot fi comunicate prin e-mail (Legea 192/2022), dar și actul normativ care stabilește desemnarea digitală a experților judiciari, în funcție de gradul lor de încărcare (Legea 139/2024) — măsuri menite să reducă birocrația și să accelereze durata proceselor.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:13 - Sentința pronunțată în cazul fostei deputate Marina Tauber, contestată de Procuratura Anticorupție
23:07 - Grindeanu îi vrea în echipă pe Firea și Băluță. Ce funcții ar urma să primească
22:58 - O nouă prezentatoare a știrilor sportive, la Focus Sport: Este un domeniu care mă atrage
22:56 - Avionul care îl transporta pe Hegseth a aterizat de urgență la Londra din cauza unei fisuri în parbriz
22:51 - ANAF a trecut la „Pasul doi” în cazul lui Klaus Iohannis. Inspectorii fiscali urmăresc recuperarea banilor
22:45 - Preşedintele Serbiei recunoaște că moldovenii au fost instruiți de ruși pentru revolte. Doi cetăţeni sârbi au fost re...

HAI România!

Ordin de mobilizare. Hai LIVE cu Turcescu
Ordin de mobilizare. Hai LIVE cu Turcescu
Procuror handicapat, care nu ştie nici el exact ce handicap are
Procuror handicapat, care nu ştie nici el exact ce handicap are
Lebăda Neagră, Viktor Orbán și soarta Transilvaniei
Lebăda Neagră, Viktor Orbán și soarta Transilvaniei

Proiecte speciale