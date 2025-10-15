Schimbare importantă în justiție. Procesele vor avea termene mai scurte

Hotărârile instanțelor vor avea termene mai scurte, urmând să includă doar motivele și soluția finală, conform unui proiect de lege adoptat marți de Camera Deputaților, care a avut rol decizional.

„Este o schimbare care va avea un impact pozitiv imediat și semnificativ asupra sistemului judiciar. Eliminăm din hotărârile judecătorești reluarea informațiilor deja cunoscute de părți și păstrăm doar argumentele și soluția instanței. Această modificare va simplifica activitatea judecătorilor și le va permite să se concentreze pe fondul cauzei”, a explicat deputata Oana Murariu (USR Cluj), inițiatoarea inițiativei legislative.

Prin noua reglementare, procedura de redactare a hotărârilor va fi simplificată, reducând sarcinile birocratice ale judecătorilor și permițând publicarea mai rapidă a deciziilor, ceea ce va contribui la scurtarea duratei proceselor.

Actul normativ adoptat elimină din conținutul hotărârilor judecătorești reluarea susținerilor părților — informații deja existente la dosar și cunoscute de acestea — păstrând însă analiza instanței asupra lor. În continuare, documentele vor cuprinde descrierea faptelor reținute în urma probelor, argumentele de fapt și de drept care fundamentează soluția, precum și justificarea pentru admiterea sau respingerea cererilor formulate de părți.

Proiectul de lege, propus de deputata Oana Murariu (USR Cluj), urmărește să aducă o eficientizare reală în sistemul judiciar. „Părțile vor fi principalii beneficiari – procesele se vor finaliza mai repede, iar hotărârile vor fi comunicate într-un timp mult mai scurt, ceea ce va îmbunătăți calitatea actului de justiție”, a explicat parlamentara.

„Această lege reprezintă un pas concret în direcția modernizării justiției din România. Mă bucur că a primit sprijinul Consiliului Superior al Magistraturii. Este o reformă necesară, inspirată din modelele aplicate cu succes în alte țări europene, precum Belgia, Danemarca, Letonia, Polonia și Portugalia. Acum este momentul ca și România să aplice o astfel de soluție”, a adăugat Oana Murariu.

Deputata Oana Murariu, care conduce organizația USR Cluj, se numără printre inițiatorii mai multor reforme importante din sistemul judiciar. Ea a propus legea prin care hotărârile judecătorești pot fi comunicate prin e-mail (Legea 192/2022), dar și actul normativ care stabilește desemnarea digitală a experților judiciari, în funcție de gradul lor de încărcare (Legea 139/2024) — măsuri menite să reducă birocrația și să accelereze durata proceselor.