Scheletul legendarului personaj d’Artagnan, descoperit sub altarul unei biserici vechi. Explicația cercetătorilor
- Mădălina Sfrijan
- 26 martie 2026, 12:06
Un schelet care ar putea aparține faimosului muschetar d’Artagnan a fost descoperit recent într-o biserică din Maastricht, orașul olandez unde acesta a murit acum peste 350 de ani. Rămășițele au fost găsite în timpul unor lucrări de reparații, după ce podeaua bisericii s-a prăbușit parțial în februarie, potrivit L1 Nieuws.
Ce se știe despre schelet
Biserica, construită încă din secolul al XIII-lea, a fost folosită în trecut pentru înmormântarea unor persoane importante. Charles de Batz de Castelmore, cunoscut sub numele de d’Artagnan, a servit coroana franceză în timpul domniilor lui Ludovic al XIII-lea și Ludovic al XIV-lea.
Gasconul a inspirat în secolul al XIX-lea personajul principal din romanul „Cei trei muschetari” al lui Alexandre Dumas, devenind un simbol al eroismului și loialității în cultura populară.
O legendă care a fascinat generații întregi
Muschetarul ar fi murit în timpul asediului orașului Maastricht din 1673, ucis de un glonț de muschetă, iar locul exact al mormântului său a rămas necunoscut până acum.
Scheletul a fost descoperit alături de o monedă franceză, semn că persoana îngropată avea un statut important, a explicat diaconul Jos Valke. Scheletul a fost preluat și transportat la un institut arheologic din Deventer, unde a fost prelevată o probă de ADN pe 13 martie.
Detalii despre analizele efectuate pe schelet
Analizele sunt realizate într-un laborator din München. Arheologul Wim Dijkman, care cercetează de aproape trei decenii rămășițele lui d’Artagnan, a declarat că descoperirea ar putea reprezenta punctul culminant al carierei sale, deși rămâne precaut în a confirma identitatea.
Rezultatele testelor ADN sunt așteptate să ofere claritate și ar putea confirma dacă, după secole, scheletul aparține cu adevărat celebrului muschetar francez.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.