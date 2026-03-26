Scheletul legendarului personaj d’Artagnan, descoperit sub altarul unei biserici vechi. Explicația cercetătorilor

Un schelet care ar putea aparține faimosului muschetar d’Artagnan a fost descoperit recent într-o biserică din Maastricht, orașul olandez unde acesta a murit acum peste 350 de ani. Rămășițele au fost găsite în timpul unor lucrări de reparații, după ce podeaua bisericii s-a prăbușit parțial în februarie, potrivit L1 Nieuws.

Biserica, construită încă din secolul al XIII-lea, a fost folosită în trecut pentru înmormântarea unor persoane importante. Charles de Batz de Castelmore, cunoscut sub numele de d’Artagnan, a servit coroana franceză în timpul domniilor lui Ludovic al XIII-lea și Ludovic al XIV-lea.

Gasconul a inspirat în secolul al XIX-lea personajul principal din romanul „Cei trei muschetari” al lui Alexandre Dumas, devenind un simbol al eroismului și loialității în cultura populară.

Muschetarul ar fi murit în timpul asediului orașului Maastricht din 1673, ucis de un glonț de muschetă, iar locul exact al mormântului său a rămas necunoscut până acum.

Scheletul a fost descoperit alături de o monedă franceză, semn că persoana îngropată avea un statut important, a explicat diaconul Jos Valke. Scheletul a fost preluat și transportat la un institut arheologic din Deventer, unde a fost prelevată o probă de ADN pe 13 martie.

Analizele sunt realizate într-un laborator din München. Arheologul Wim Dijkman, care cercetează de aproape trei decenii rămășițele lui d’Artagnan, a declarat că descoperirea ar putea reprezenta punctul culminant al carierei sale, deși rămâne precaut în a confirma identitatea.

Rezultatele testelor ADN sunt așteptate să ofere claritate și ar putea confirma dacă, după secole, scheletul aparține cu adevărat celebrului muschetar francez.

