Schaeffler România: în centrul mobilității viitorului

După aproape 80 de ani de inovație la nivel global, grupul Schaeffler continuă să marcheze industria automotive și industrială, iar România joacă un rol tot mai important în acest ecosistem. În cei peste 20 de ani de prezență în țară, compania și-a consolidat poziția, iar odată cu integrarea Vitesco Technologies, la 1 octombrie 2024, echipa a crescut de la 5.000 la 8.000 de angajați, iar numărul facilităților s-a extins de la una la patru, în Brașov, Timișoara, Iași și Sibiu.

„Prin această integrare, România capătă un rol și mai important în rețeaua globală Schaeffler și devine un hub strategic pentru dezvoltarea tehnologiilor de mobilitate de mâine”, spune Ana Bobancu, Director de Comunicare și Branding pentru România și Sud-Estul Europei.

Astăzi, Schaeffler România nu este doar un producător, ci un centru de inovare. Compania furnizează componente și soluții pentru industria automotive, aplicații electrificate, hibride și convenționale, dar și pentru sectorul industrial.

„Scara la care operăm aici reflectă încrederea grupului în capacitățile noastre locale”, explică Bobancu. „Cele patru locații se completează reciproc și permit dezvoltarea de soluții complexe, de la producție de serie la cercetare-dezvoltare.”

Printre realizările recente se numără dezvoltarea transmisiilor electrificate, producția de rulmenți de mari dimensiuni și sistemele inteligente de management al energiei, toate contribuind la tranziția către mobilitatea verde și digitală.

Schaeffler România nu investește doar în tehnologie, ci și în oameni. Compania a fost printre pionierii în dezvoltarea primei școli profesionale în sistem dual din România și continuă parteneriatele cu universități tehnice.

„Formarea profesională este la fel de importantă precum tehnologia în sine. Pregătim generațiile viitoare de ingineri și specialiști care vor construi mobilitatea viitorului”, spune Bobancu.

Astfel, impactul Schaeffler nu se limitează la industrie, ci se resimte și în comunitățile locale, contribuind la dezvoltarea regională și la pregătirea unei forțe de muncă competente pentru secolul XXI.

Apartenența la un grup global oferă Schaeffler România avantajul accesului la tehnologii de ultimă generație și know-how internațional. „România este astăzi un loc nu doar unde producem, ci unde inovăm. Echipele noastre contribuie la tehnologii care fac mobilitatea mai sustenabilă și mai conectată”, adaugă Bobancu. Și CEO-ul Alexandru Blemovici subliniază impactul organizației: „Suntem mândri că munca noastră este recunoscută la nivel global. Continuăm să investim în oameni, tehnologii și parteneriate, consolidând poziția României în peisajul industrial european și ducând mai departe tradiția Schaeffler ca pionier al mobilității.”

Pe termen lung, Schaeffler România își propune să devină un adevărat laborator de inovație pentru grupul global. Compania explorează tehnologii emergente în domeniul mobilității electrificate, digitalizării producției și sustenabilității industriale, combinând expertiza locală cu know-how-ul internațional. „Ne dorim ca soluțiile dezvoltate aici să aibă impact nu doar în România, ci în întreaga lume, contribuind la mobilitatea viitorului și la tranziția către o industrie mai verde și mai inteligentă”, mai spune Ana Bobancu.