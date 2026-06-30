O nouă furtună politică se prefigurează pe scena din România, după ce liderii opoziției suveraniste au lansat un atac frontal împotriva șefului statului. Președintele formațiunii AUR, George Simion, a anunțat demararea oficială a procedurilor juridice și parlamentare care vizează suspendarea din funcție a președintelui Nicușor Dan. Anunțul a fost făcut în contextul unei reuniuni de anvergură a partidului, în care se stabilesc liniile strategice pentru perioada următoare.

Conform declarațiilor oferite de George Simion, decizia de a declanșa ostilitățile împotriva actualului locatar de la Palatul Cotroceni a fost adoptată în cadrul structurilor de conducere ale partidului. Liderul politic susține că formațiunea sa deține argumente solide și promite noi detalii în perioada imediat următoare.

„Începem demersurile pentru suspendarea lui Nicușor Dan! Astăzi și mâine venim cu multe vești bune de la ședința extraordinară a Consiliului Național de Conducere AUR”, a spus Simion.

Pe lângă inițiativa de suspendare, președintele AUR a lansat și un ultimatum simbolic privind formarea noului executiv, solicitând respectarea legii fundamentale a țării.

„Îl somăm pe Nicușor Dan să desemneze săptămâna aceasta un premier, conform obligațiilor Constituționale!”, a mai spus liderul AUR.

În paralel cu acțiunea celor de la AUR, fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a ieșit public cu o serie de afirmații extrem de dure la adresa lui Nicușor Dan. Georgescu a contestat legitimitatea președintelui și a avertizat asupra unor riscuri majore de securitate națională, făcând trimitere la o serie de incidente recente petrecute în proximitatea spațiului aerian românesc.

În discursul său, fostul candidat prezidențial s-a raportat direct la incidentele legate de aparatele de zbor fără pilot prăbușite în județele de la malul mării și de pe Dunăre, sugerând că autoritățile de la București încearcă să mușamalizeze situația de securitate regională.

„Drona de la Galați, de care nimeni nu mai vorbește. Drona de la Constanța, de care iarăși nimeni nu mai vorbește. Deci acest președinte ilegitim, este clar, are o înțelegere cu Zelenski (…) pentru a implica NATO în război prin intermediul României”, a declarat Călin Georgescu, conform Mediafax.

Călin Georgescu a mers mai departe cu scenariile geopolitice, susținând că elemente din serviciile de informații ale partenerilor strategici ar avea cunoștință despre aceste înțelegeri secrete și că adevărul va ieși la suprafață în cele din urmă.

„Vedeți, drona de la Constanța aparținea armatei ucrainene. Era ucraineană pur și simplu. În primul rând era nevoie imediat de o reacție diplomatică rapidă, categorică și decisivă. Nu te joci cu așa ceva”, a spus Georgescu.

Chestionat direct cu privire la posibilitatea ca președintele să aibă complici în rândul altor oficiali sau instituții guvernamentale din România, Georgescu a evitat să dea nume, însă a reafirmat gravitatea ipotezei sale.

„Eu ce am avut de spus, am spus. Completez. Acesta era scenariul perfect pentru Zelenski de a implica NATO în război”, a adăugat el.

Pe fondul acestor acuzații legate de nerespectarea suveranității naționale, Călin Georgescu s-a adresat direct aleșilor din Parlamentul României, solicitându-le să facă uz de pârghiile constituționale pentru a stopa mandatul actualului președinte.

„Acest personaj, Nicușor Dan, este un pericol real pentru statul român, pentru suveranitatea țării și pentru siguranța și securitatea cetățenilor ei. Și de aceea am cerut Parlamentului să înceapă o procedură de suspendare cât timp mai avem o națiune”, a mai transmis Georgescu.

Din punct de vedere legal, demiterea sau suspendarea din funcție a șefului statului nu este un proces simplu și necesită parcurgerea unor etape juridice și parlamentare stricte, reglementate clar de legea fundamentală. Constituția stabilește termeni preciși în care senatorii și deputații pot acționa în astfel de cazuri extreme.

„(1) In cazul savarsirii unor fapte grave prin care incalca prevederile Constitutiei, Presedintele Romaniei poate fi suspendat din functie de Camera Deputatilor si de Senat, in sedinta comuna, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor, dupa consultarea Curtii Constitutionale. Presedintele poate da Parlamentului explicatii cu privire la faptele ce i se imputa. (2) Propunerea de suspendare din functie poate fi initiata de cel putin o treime din numarul deputatilor si senatorilor si se aduce, neintarziat, la cunostinta Presedintelui. (3) Daca propunerea de suspendare din functie este aprobata, in cel mult 30 de zile se organizeaza un referendum pentru demiterea Presedintelui”, prevede Constituția României.