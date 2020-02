De asemenea, el întărește spusele lui Victor Ponta, adăugând că, de Dragobete, pe 24 februarie, Pro România ”nu-l va iubi” pe președintele PNL și nu se va prezenta la votul pentru învestirea guvernului Orban II.

Pro România va merge singur atât la alegerile locale cât și la alegerile parlamentare, având candidați proprii, potrivit deputatului Pro România, Mircea Dobre, respingând o apropiere de PSD.

„Dacă Pro România va face alianță cu orice alt partid, nu vorbim numai de PSD, cum pot să mă duc să fac alianță la nivel parlamentar și la nivel local să am candidați. E cam penibil. Chiar nu mai părem serioși”, a declarat Dobre.

El confirmă că Pro România își va atinge maturitatea în 2024 „când Victor Ponta a spus că va candida la președinție, și toate alegerile vor fi în aceeași perioadă de șase luni. Cum poți să ajungi să te maturizezi dacă nu candidezi singur?”

Deputatul Pro România de Constanța, Mircea Titus Dobre, consideră că sondajele care dau Pro România cu procente sub pragul electoral sunt mincinoase și manipulatoare.

„Cancanurile că Pro România nu mai intră în Parlament sunt pentru deliciul publicului. Dar noi știm pe ce ne bazăm”. În același timp, el respinge categoric o întoarcere a lui Victor Ponta în PSD, care, în 2018 spunea că se poate întâmpla numai dacă pleacă Liviu Dragnea.

„Exclus ca Victor Ponta să se întoarcă la PSD. S-a schimbat ceva după ce a plecat Liviu Dragnea? E același lucru. Nu mai este Liviu Dragnea, dar sunt alți cetățeni. Nu vorbim de Marcel Ciolacu, ci de ceea ce se întâmplă sub Marcel Ciolacu”, a mai spus Dobre.

„Eu nu aș fi vrut să fiu coleg cu Claudiu Manda sau Olguța Vasilescu, dar așa m-a dus viața. Cu Olguții nu am cum să fiu coleg. Claudiu Manda în calitate de vicepreședinte al Comisiei de buget, in care se hotărăște bugetul de stat al României, în mandatul 2012-2016 nu a călcat la o ședință. Nu am cum să fiu coleg cu un asemenea cetățean”, a conchis deputatul Pro România, Mircea Dobre.

Te-ar putea interesa și: