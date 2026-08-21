Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, susține că mai mulți mari consumatori industriali au primit vineri, 21 august, notificări prin care sunt avertizați că ar putea fi nevoiți să își limiteze consumul de energie, la două zile după ce premierul interimar Ilie Bolojan l-a acuzat că provoacă panică prin mesajele despre o posibilă criză energetică.

Ivan afirmă că reprezentanții mai multor companii l-au contactat pentru a cere explicații cu privire la situația din sistem și la eventualele efecte asupra activității industriale. Disputa dintre fostul ministru și premierul interimar continuă astfel pe fondul discuțiilor privind funcționarea sistemului energetic și procedurile aplicabile marilor consumatori.

Într-o postare publicată vineri pe Facebook, Bogdan Ivan susține că notificările către marii consumatori industriali au continuat să fie transmise.

„Așa cum am arătat încă de ieri, mai mulți mari consumatori industriali au primit și astăzi notificări prin care sunt avertizați că ar putea ajunge în situația de a-și limita consumul de energie”, a transmis fostul ministru.

Potrivit acestuia, mesajele ar fi provocat îngrijorare în rândul angajaților și al conducerilor unor fabrici, mai ales în condițiile în care nu ar fi existat, în opinia sa, o explicație publică suficient de clară înaintea transmiterii notificărilor.

Ivan afirmă că a fost contactat de reprezentanți ai mai multor companii care au vrut să afle dacă există un risc real ca activitatea lor să fie afectată.

„Oamenii au nevoie de răspunsuri clare, nu de hârtii seci care ridică mai multe întrebări decât lămuresc”, a scris Bogdan Ivan.

Fostul ministru a reluat și criticile la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, după disputa publică izbucnită în această săptămână.

„Vedeți, domnule Bolojan, așa se întâmplă când lucrurile sunt ținute departe de ochii publicului și comunicate abia în ultimul moment”, a transmis Ivan.

Mesajul reprezintă o continuare a conflictului public dintre cei doi pe tema situației energetice și a notificărilor primite de marii consumatori.

Cu două zile înainte, Ilie Bolojan l-a criticat pe fostul ministru după ce Bogdan Ivan a avertizat public cu privire la posibilitatea apariției unor probleme în sistemul energetic și la situația marilor consumatori.

Premierul interimar a susținut că o eventuală solicitare de reducere a consumului nu trebuie interpretată drept un semn că România se îndreaptă spre un blackout. Bolojan a calificat mesajele lui Ivan drept „iresponsabile”.

Autoritățile au explicat că notificările adresate marilor consumatori fac parte din procedurile existente pentru situațiile în care sistemul energetic ar ajunge într-o zonă critică. O eventuală reducere a consumului reprezintă, în acest context, o măsură de gestionare a sistemului și nu echivalează automat cu deconectarea companiilor de la rețea.

Pentru marile unități industriale, orice posibilă limitare a consumului poate avea consecințe asupra proceselor de producție, în funcție de tipul activității și de modul în care poate fi redus consumul.

De aceea, notificarea unei astfel de posibilități poate determina companiile să își pregătească măsuri de adaptare, chiar dacă activarea efectivă a unor restricții nu este decisă.

În acest moment, declarațiile lui Bogdan Ivan și cele ale reprezentanților autorităților indică două perspective diferite asupra situației: fostul ministru insistă asupra îngrijorărilor din industrie și a lipsei de comunicare, în timp ce autoritățile susțin că procedurile pentru marii consumatori nu trebuie confundate cu perspectiva unui blackout.

Bogdan Ivan susține că notificările au continuat să fie transmise și vineri și cere explicații publice pentru companiile care au primit astfel de documente.

De cealaltă parte, mesajul transmis de autorități este că existența unor notificări sau a unor proceduri de reducere a consumului nu înseamnă, în sine, că România se confruntă cu o criză energetică sau că marile companii urmează să fie deconectate.

Rămâne de clarificat dacă notificările reprezintă doar o etapă procedurală de pregătire pentru un eventual scenariu critic sau dacă situația sistemului energetic impune măsuri suplimentare în perioada următoare.