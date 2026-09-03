Secția pentru Judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a analizat astăzi situația judecătoarei Cătălina Liliana Alexe de la Curtea de Apel București. În urma deliberărilor, magistrații din CSM au stabilit acordarea unui nou termen în această cauză, stabilit pentru data de 9 septembrie 2026, la ora 12.30, conform Mediafax.

Demersul vine în contextul în care Inspecția Judiciară a înaintat la începutul acestei săptămâni o propunere oficială către CSM pentru suspendarea din funcție a judecătoarei. Solicitarea este întemeiată pe prevederile articolului 52 din Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

Cazul a intrat în atenția publică după incidentele petrecute la ședința de judecată din 26 august 2026 de la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde se dezbătea recursul din dosarul ROMATSA. Înregistrările din sală arată că magistratul Cătălina Liliana Alexe a intervenit repetat în desfășurarea ședinței, atribuindu-și diverse calități și încercând să preia controlul asupra atmosferei din sală, deși nu făcea parte din completul de judecată. La un moment dat, aceasta a declarat că își asumă menținerea solemnității ședinței și chiar a adresat mulțumiri celor prezenți în sală, spunând publicului pentru atenție.

„prezența mea în calitate de spectator”/ „simplu spectator”

„mă așez lângă dumneavoastră ca un simplu om”

„judecătorul de fond…a acestui caz”

„judecător cercetat în verificările prealabile ale Inspecției Judiciare”

„Sunt terț interesat în acest dosar…”

„sunt judecător al cauzei. Am avut relații personale…”

„domnul jandarm, sunt judecător!”

„judecător de drept public în România”

Din cauza intervențiilor și a vociferărilor continue, completul de judecată a solicitat intervenția forțelor de ordine. Magistratul a fost evacuat din sala de ședință a ÎCCJ de către un jandarm. În momentele finale ale incidentului, dialogul dintre judecătoare și personalul de pază a reflectat tensiunea creată.

„Domnul jandarm, sunt judecător! Stați să-mi iau geanta!/ Dumneavoastră ați creat situația!”

Iar agentul de pază i-a replicat direct: „dumneavoastră ați creat situația, nimeni altcineva…”.

Originea scandalului și decizia care a blocat traficul aerian

Cătălina Liliana Alexe își desfășoară activitatea la Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal din cadrul Curții de Apel București. În luna februarie, magistratul a pronunțat o hotărâre fără precedent prin care a dispus suspendarea activității Regiei Autonome Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA).

Acea decizie a provocat polemici ample în mediul juridic și a creat o criză majoră, existând riscul iminent ca spațiul aerian și traficul de zboruri din România să fie complet paralizate, situație care a impus la acel moment inclusiv analizarea problemei în Consiliul Suprem de Apărare a Țării.