Sport Scandalul abuzurilor din gimnastică riscă să umbrească „Anul Nadia Comăneci” din 2026







2026 este “Anul Nadia Comăneci”. Acum 50 de ani se marca primul 10 perfect din istoria gimnasticii. Nadia l-a fost obținut pe 18 iulie 1976, la JO de la Montreal, în concursul pe echipe, la paralele inegale. A mai primit încă șase „de 10” la aceleași Jocuri Olimpice.

Asociația Română pentru Apărarea Drepturilor Sportivilor – Europa Unită (ARADS-EU) a depus recent un raport detaliat către Secretariatul General al Guvernului, Agenția Națională pentru Sport și Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR), semnalând acuzații extrem de grave la adresa conducerii Federației Române de Gimnastică Ritmică (FRGR).

Potrivit documentului, președinta FRGR, Irina Deleanu, ar fi fost implicată într-o serie de fapte cu caracter abuziv și discriminatoriu, incluzând hărțuire morală, umiliri publice, atacuri mediatice și online asupra sportivilor – inclusiv minori – și represalii împotriva celor care au îndrăznit să vorbească despre abuzuri.

Raportul ARADS, de peste 60 de pagini, detaliază mărturii ale sportivilor și antrenorilor care descriu o atmosferă de frică, umilințe verbale, pedepse fizice și marginalizare instituțională. Printre cazurile menționate se află și sportive cu rezultate notabile, unele aflate în lotul național până de curând.

Ceea ce agravează situația este lipsa de reacție a autorităților, în pofida sesizărilor repetate și a expunerii publice masive. Potrivit ARADS, această tăcere echivalează cu o complicitate tacită și riscă să transmită mesajul că abuzurile pot fi tolerate la nivel instituțional.

Anul 2026 a fost declarat „Anul Nadia Comăneci” pentru a celebra 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii, obținută la Montreal în 1976. În mod normal, evenimentele ar fi trebuit să fie un prilej de mândrie națională și de promovare a valorilor sportive.

Totuși, scandalul care zguduie gimnastica ritmică românească riscă să umbrească festivitățile dedicate Nadiei Comăneci. În lipsa unor anchete rapide și transparente, există riscul ca imaginea gimnasticii românești să fie asociată cu abuzuri, hărțuire și lipsă de protecție a minorilor, în loc să fie legată de excelență și fair-play.

Mai mult, pe plan internațional, Comitetul Olimpic Internațional și Gymnastics Ethics Foundation au standarde stricte privind protecția sportivilor. Dacă autoritățile române nu reacționează, România riscă să fie criticată pe plan extern chiar în anul în care dorește să-și celebreze cel mai mare simbol sportiv.

Asociația cere suspendarea temporară a Irinei Deleanu, anchete independente și implementarea unor mecanisme reale de protecție a sportivilor minori. De asemenea, solicită un cadru etic clar pentru conducerea FRGR și pentru toate federațiile sportive, astfel încât abuzurile să nu mai fie posibile sau tolerate.

„Nu putem accepta ca tăcerea și pasivitatea să umbrească imaginea Nadiei Comăneci și a sportului românesc. România trebuie să demonstreze că sportivii ei sunt protejați și respectați”, se arată în comunicatul ARADS.

Rămâne de văzut dacă autoritățile vor reacționa înainte de debutul evenimentelor din 2026.

Fără măsuri concrete, „Anul Nadia Comăneci” riscă să fie umbrit de scandal și să fie transformat dintr-o sărbătoare națională într-o tribună a acuzațiilor și controversei.