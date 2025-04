Sport Scandal uriaș după Rapid - FCSB. Angelescu cere explicații, Săpunaru face scandal







Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a fost extrem de nemulțumit după înfrângerea echipei sale în derby-ul cu FCSB, scor 1-2, în SuperLigă. La finalul meciului, Angelescu a mers la vestiarele arbitrilor pentru a cere explicații, fiind însoțit de Ionuț Voicu, delegatul echipei.

Cei doi l-au așteptat și pe Ovidiu Hațegan, din camera VAR, pentru a discuta despre faza din minutul 70, când portarul FCSB, Ștefan Târnovanu, l-a lovit pe Tobias Christensen în careul advers.

Arbitrul Radu Petrescu a considerat că a fost fault în atac și nu a acordat penalty Rapidului, decizie care a stârnit furia giuleștenilor.

"FCSB nu a meritat azi punctele"

Angelescu a fost vehement în declarațiile sale, acuzând maniera de arbitraj și susținând că FCSB nu a meritat victoria.

„Dacă FCSB câștigă titlul, măcar să îl ia pe merit, pe bune, nu să câștige de maniera asta.

FCSB nu a meritat azi punctele. Nu poți să nu dai penalty. Folosesc strategia asta de 15 ani, ar face orice dacă se dictează ceva împotriva lor.

O să construim și noi trei biserici. Eu de fiecare dată am intrat și am apărat echipa cum am putut.

Matematic mai avem șanse, dar real nu cred că mai avem la locul 4. E un sezon ratat.

Ne pare rău! Îmi prezint scuze fanilor. Au fost minunați și astăzi, dar din păcate i-am dezamăgit ca în alți ani”, a declarat acesta.

„Jegosul ăsta nu o să mai arbitreze niciodată aici!”

Cristi Săpunaru, căpitanul Rapidului, a avut și el o reacție dură.

„Jegosul ăsta nu o să mai arbitreze niciodată aici!”, a strigat el strigând pe holurile stadionului.

Frustrarea giuleștenilor a fost amplificată de faptul că fostul arbitru FIFA Marius Avram a analizat faza și a explicat că Rapid ar fi trebuit să primească penalty.

Dan Șucu, afectat de înfrângerea Rapidului

Dan Șucu, acționarul majoritar al Rapidului, a fost vizibil afectat de eșecul echipei sale și de controversele legate de arbitraj.

Spre deosebire de Angelescu, Șucu a rămas în tribuna oficială până când jucătorii lui Marius Șumudică au intrat la vestiare.

A fost surprins aplaudând echipa, în ciuda rezultatului negativ, și reflectând asupra deciziilor care au influențat soarta meciului.

FCSB se distanțează după un arbitraj dubios

Momentul controversat al meciului a avut loc în minutul 70, când Târnovanu l-a lovit pe Christensen în careu, dar arbitrul Radu Petrescu a dictat fault în atac, refuzând Rapidului un penalty.

Decizia a fost contestată vehement de giuleșteni, iar Angelescu și Voicu au mers la vestiarele arbitrilor pentru explicații.

În urma acestui rezultat, FCSB se menține pe primul loc în clasamentul play-off-ului SuperLigii, cu 42 de puncte, și este tot mai aproape de titlu.

Rapid rămâne pe ultimul loc în play-off, cu 28 de puncte, iar șansele la cupele europene sunt extrem de mici.