Monden Scandal pe șampaniile lui Tzancă Uraganu de la Botez. Manelistul acuză că a fost înșelat







Tzancă Uraganu este revoltat pentru că nota de plată de la băuturile comandate la botezul fiicei lui a fost umflată. Nu mai puțin de 80 de șampanii ar fi apărut în plus.

Tzancă scos din sărite de băutură

Artistul i-a dat replica celui care i-a adus băuturile la botezul fiicei și care îl acuză că nu și-ar fi plătit nota. ”Dă zvonuri, de la un timp, am primit telefoane de la apropiați de ai mei. Se plânge Roby că nu i-am dat banii pe toată băutură pe care am avut-o la botez la fata mea, care a fost acum două săptămâni. Sau când a fost.

Ceea ce vreau să vă spun este că minte, am și martori. Eu i-am spus în felul următor: zi-mi cât face toate băutura asta, l-am întrebat dacă vrea banii atunci sau după botez. Mi-a spus că îi dau când vreau. M-am înțeles cu el să îi dau banii după botez. Și am zis așa orice faci, orice băutură aduci în plus față de ce am vorbit noi te rog să mă anunți și pe mine.

El a adus 80 de șampanii în plus. 80 de șampanii și a venit la mine cu nota de plată aproape dublă față de cum ne-am înțeles cu o zi înainte de botez. Eu i-am spus clar să nu facă ceva fără să mă anunțe. Orice fel de băutură este cerută să știu și eu. Că nu-mi convine să dau 500 de șampanii fără să știu care e faza cu ele.

El a venit a doua zi, mi-a zis că a dat 80 de șampanii că doar nu voiam să mă facă de râs. Ești un șarlatan, ești un escroc și așa ai făcut cu toată lumea”, a spus Tzancă.

Botez de 150.000 de euro

Acesta a mai adăugat că petrecerea l-a costat o avere. ”Are băutură bună, dar aduce în plus și vă face pachet pe toți. Păi am platit aproape 150.000 de euro m-a dus botezul ăsta, nu-ți plăteam ție câteva mii de euro? Dacă îmi spuneai de acele șampanii. Dar tu vii cu 80 de sticle de șampanie în plus. Că și-a luat lumea șampanii…

Dacă nu îi spuneam să nu facă ceva până nu mă întreabă înțelegeam, dar așa, nu încerca să îmi încarci tu mie nota. Că eu nu sunt plătitor, când eu nu am păcălit în viața mea pe nimeni”, a mai spus manelistul.