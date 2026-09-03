Senatorul AUR Cătălin Silegeanu și-a anunțat demisia din funcțiile de prim-vicepreședinte al AUR Botoșani și președinte al organizației municipale, după nemulțumirile provocate de modul în care conducerea centrală a decis coordonarea filialei. Decizia vine în aceeași zi în care George Simion a respins informațiile privind schimbarea liderului organizației județene, informează Banul Botoșănean.

Silegeanu susține că principala sa nemulțumire este legată de lipsa alegerilor interne și de desemnarea, de către conducerea de la București, a unui reprezentant din afara județului pentru coordonarea organizației.

Senatorul afirmă că filiala Botoșani ar fi trebuit să își aleagă singură conducerea și contestă intervenția conducerii centrale.

„Fără alegeri libere locale interne la Botoșani și cu persoane desemnate direct de către București. Și cine credeți că e acea persoană desemnată? Un sucevean. Da, ați auzit bine. Un sucevean a fost desemnat de către conducerea AUR pentru a coordona județul Botoșani”, a declarat Cătălin Silegeanu.

Acesta susține că organizația locală are suficienți membri care ar putea prelua coordonarea filialei.

„Asta în condițiile în care noi în filiala Botoșani avem foarte mulți oameni bine pregătiți, integri și care își iubesc cu adevărat Botoșani.”

După această decizie, Cătălin Silegeanu a anunțat că renunță la cele două funcții pe care le ocupa în organizația locală.

„După această desemnare, am luat decizia de a demisiona din funcțiile deținute local în partid, adică cea de prim-vicepreședinte AUR și președinte pe municipiu. Dumnezeu să ajute și să ne limpezească mințile și să gândim de 100 de ori înainte să luăm o decizie.”

Demisia a fost anunțată în aceeași zi în care George Simion a respins informațiile privind înlocuirea Ariadnei Cîrligeanu de la conducerea AUR Botoșani.

Liderul AUR a spus că aceasta rămâne coordonator al organizației, iar deputatul sucevean Petru Negrea ar urma să sprijine activitatea filialelor partidului din regiunea Nord-Est.

Mesajul lui Cătălin Silegeanu oferă însă o interpretare diferită asupra rolului pe care Petru Negrea ar urma să îl aibă în organizația din Botoșani.

Senatorul susține că desemnarea acestuia pentru coordonarea județului reprezintă o intervenție directă a conducerii centrale și spune că tocmai această decizie l-a determinat să renunțe la funcțiile sale locale.

Cătălin Silegeanu este senator AUR de Botoșani în legislatura 2024-2028. Înainte de demisie, acesta ocupa funcțiile de prim-vicepreședinte al AUR Botoșani și președinte al organizației municipale.