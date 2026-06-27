Scandal fără precedent în Parlamentul Georgiei. Deputații s-au luat la bătaie

O ședință a Parlamentului Georgiei s-a încheiat cu bătaie, după ce un discurs susținut de un deputat al opoziției a provocat reacția parlamentarilor din partidul de guvernământ „Visul Georgian”. În confruntare au fost implicați peste 20 de deputați, inclusiv femei, dar și sportivi cu titluri olimpice ajunși în Legislativ.

Ședința Parlamentului Georgiei a fost întreruptă de o bătaie izbucnită între parlamentarii partidului de guvernământ „Visul Georgian” și cei ai formațiunii de opoziție „Pentru Georgia”, condusă de fostul premier Giorgi Gakharia. Potrivit informațiilor apărute după incident, peste 20 de deputați ai partidului aflat la guvernare s-au năpustit asupra parlamentarilor opoziției, lovindu-i cu pumnii.

Printre cei implicați în altercație s-au aflat și Lasha Talakhadze, triplu campion olimpic la haltere, precum și Geno Petriashvili, campion olimpic la lupte. În confruntare au fost implicate atât femei, cât și bărbați din cele două tabere politice.

Opoziția acuză partidul „Visul Georgian” că încearcă să saboteze aderarea Georgiei la Uniunea Europeană, că a comis fraude electorale și că apropie țara de Rusia.

Chaos in the Georgian Parliament: MPs from Georgian Dream and former Prime Minister Giorgi Gakharia’s party physically clashed during Prime Minister Irakli Kobakhidze’s speech. pic.twitter.com/XQbPn39A1S — Anna Gvarishvili (@AnnaGvarishvili) June 26, 2026

Imaginile difuzate din Parlament arată că altercația a început între doi deputați, identificați de unele surse drept Irakli Kheladze, din partea partidului „Visul Georgian”, și Giga Parulava, reprezentant al partidului „Pentru Georgia”.

La scurt timp, în conflict au intervenit și alți parlamentari, atât bărbați, cât și femei. În același timp, premierul Irakli Kobakhidze și membrii cabinetului său au rămas în bănci și au urmărit desfășurarea incidentului.

În timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri, deputatul Giorgi Sharashidze, din partidul „Pentru Georgia”, a făcut referire la vizita președintelui Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, în Georgia, din luna aprilie, și la întâlnirea acestuia cu Bidzina Ivanishvili, fondatorul și președintele onorific al partidului „Visul Georgian”. În intervenția sa, parlamentarul a comentat imaginile devenite virale după întâlnire, în care premierul Irakli Kobakhidze apărea în fundal.

„Când președintele Aliyev a fost în Georgia și întreaga țară a văzut acele imagini – cum stăteai tu în colț – acest lucru arată în mod direct rolul și poziția ta reală în acest guvern”, a spus Sharashidze, urmat de zgomot din sală. „Cum se explică asta? Explică-ne. Georgia a avut mulți prim-miniștri, dar niciodată unul ca acesta”, a continuat el.

În continuarea discursului, deputatul s-a adresat parlamentarilor din partidul de guvernământ.

„Duceți-vă obrăznicia și grosolănia în altă parte”, a adăugat el, adresându-se deputaților partidului de guvernământ, care se pare că au răspuns cu remarci verbale zgomotoase.

La scurt timp după aceste declarații, în timp ce Giorgi Sharashidze cobora de la tribună, în sală a izbucnit bătaia. Transmisiunea ședinței Parlamentului a fost întreruptă pentru câteva momente.