Președintele Nicușor Dan îi așteaptă vineri, la Palatul Cotroceni, pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR cu un acord politic, pentru a putea desemna cât mai rapid viitorul premier. Solicitarea vine după ce negocierile de joi, desfășurate la Vila Lac, s-au încheiat fără un consens privind formula viitorului Executiv și mecanismul de susținere parlamentară.

Liderii fostei coaliții de guvernare nu au reușit joi să ajungă la un acord privind susținerea unui viitor guvern minoritar. În continuare, partidele trebuie să rezolve două aspecte esențiale: conținutul pactului politic care va sta la baza viitoarei guvernări și formula Executivului, respectiv dacă acesta va fi condus de PSD, alături de câțiva tehnocrați, sau de o formulă PNL-USR-UDMR.

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, în Polonia, după participarea la Summitul Flancului Estic, că România are nevoie cât mai repede de un guvern, având în vedere termenele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Înaintea declarației, șeful statului a explicat că urgența este legată atât de fondurile europene, cât și de apropierea vacanței parlamentare.

Potrivit informațiilor din negocieri, PSD dorește ca viitorul acord politic să includă principii generale privind PNRR, aderarea României la OCDE și principalele măsuri economice. La rândul său, PNL insistă pentru menținerea cotei unice de impozitare, eliminarea impozitului pe cifra de afaceri și păstrarea actualelor limite bugetare. În acest context, Nicușor Dan i-a convocat vineri la Palatul Cotroceni pe liderii celor patru partide, cu obiectivul de a primi un acord politic clar înainte de desemnarea noului premier.

După negocierile desfășurate joi la Vila Lac, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că au fost convenite primele principii ale viitorului acord politic.

„Se fac primii paşi pentru un nou Guvern. Astăzi, am convenit cu o parte dintre liderii politici principiile generale ale unui viitor Acord politic- legate de țintele macroeconomice, PNRR, OCDE și SAFE. Zilele sunt importante deoarece ne apropiem cu paşi rapizi de startul discuțiilor oficiale ale statului român cu agențiile de rating.”

În continuarea mesajului, Sorin Grindeanu a criticat poziția USR în cadrul negocierilor și a susținut că România poate avea un guvern cu puteri depline și fără sprijinul acestei formațiuni.

„Nu pot însă să nu remarc exhibiționismul moral al unora. Prin contorsiuni politice permanente, răzgândiri și inventarea unor felurite motive pentru ca România să nu aibă un guvern funcțional se dovedeşte - dacă mai era nevoie - că unele partide nu au vrut nicio clipă să lase din brațe funcțiile şi privilegiile. Blochează toată țara de "dragul românilor" şi se "sacrifică" zilnic rămânând pe poziții. Mai exact, s-a ajuns la deblocarea crizei prin blocaj. Acesta este noul paradox politic pe care îl pune astăzi pe masă USR. Ce refuză să vadă cei de la USR este că dacă nu vor să fie parte a soluției, să voteze un guvern cu puteri depline cu prim-ministru PSD, atunci - cu siguranță- se poate și fără ei!”, a conchis Sorin Grindeanu.

Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat anterior că formațiunea nu poate susține un guvern PSD care să conducă singur până la următoarele alegeri parlamentare. USR propune ca PSD să susțină un executiv minoritar format din PNL, USR și UDMR, urmând ca ulterior să existe un principiu de reciprocitate pentru viitoarele formule de guvernare.

Potrivit informațiilor apărute din negocieri, social-democrații au respins această variantă, iar discuțiile au vizat inclusiv condițiile privind programul de guvernare și viitoarea echipă de miniștri. În lipsa unui compromis, negocierile pentru formarea noului Guvern continuă fără un acord final.