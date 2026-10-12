Președintele american Donald Trump și secretarul de stat Marco Rubio analizează posibilitatea înlăturării din funcție a ambasadoarei Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle. Decizia ar veni după apariția unor informații despre presupuse abuzuri, conflicte de interese și folosirea influenței politice în scopuri personale. Potrivit Associated Press (AP), o hotărâre ar putea fi luată chiar în această săptămână.

Un oficial american de rang înalt, care a solicitat să rămână anonim, a declarat pentru AP că Donald Trump și Marco Rubio sunt „extrem de furioși” din cauza dezvăluirilor apărute în presa americană. Administrația de la Washington ar urma să stabilească măsurile necesare după sărbătoarea federală de luni, 12 octombrie.

Kimberly Guilfoyle, fostă prezentatoare a postului Fox News și fostă logodnică a lui Donald Trump Jr., fiul președintelui american, este vizată de mai multe investigații publicate de The Wall Street Journal. Acestea prezintă acuzații privind un comportament necorespunzător, posibile conflicte de interese și utilizarea poziției diplomatice pentru obținerea unor avantaje personale.

Una dintre cele mai grave acuzații vizează o presupusă solicitare adresată unui donator al lui Donald Trump, înainte ca Guilfoyle să fie confirmată în funcția de ambasador al SUA în Grecia.

Conform informațiilor publicate de The Wall Street Journal, diplomata i-ar fi cerut acestuia să achite o datorie de 100.000 de dolari acumulată pe un card de credit. În schimb, ea i-ar fi promis acces la persoane influente din administrația americană.

Investigațiile publicației americane au scos la iveală și alte acuzații, referitoare la presupuse cadouri și servicii primite în condiții necorespunzătoare, dar și la promovarea intereselor unei companii grecești din sectoarele construcțiilor și energiei.

Potrivit relatărilor, Guilfoyle ar fi permis unui lobbyist al companiei să participe la întâlniri diplomatice private. Totodată, în timpul unei recepții, ambasadoarea ar fi sugerat că Washingtonul ar putea contribui la înlăturarea guvernului grec, dacă ar decide să facă acest lucru.

O altă investigație publicată de The Wall Street Journal pe 26 septembrie vizează o cină organizată în martie, la Atena, la care au participat oficiali americani și greci, printre care și ministrul grec al Energiei, Stavros Papastavrou.

Potrivit publicației, în timpul unei dispute cu oficialul grec, Kimberly Guilfoyle ar fi făcut referire la apropiata cădere a Guvernului Bolojan și ar fi sugerat că Statele Unite ar putea provoca schimbări politice și în alte țări.

„Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici”, ar fi afirmat Guilfoyle, potrivit unei persoane prezente la cină și altor surse citate de publicația americană.

Ministrul grec al Energiei i-ar fi răspuns că Statele Unite nu pot înlocui guvernul Greciei, ales prin votul cetățenilor.

Avocatul ambasadoarei a contestat relatarea privind schimbul de replici, respingând astfel versiunea prezentată în investigația jurnalistică.

Alte dezvăluiri au vizat presupuse deplasări de lux alături de directori ai unor companii energetice, precum și un conflict legat de participarea la un eveniment organizat în marja Forumului Economic Mondial de la Davos.

Marco Rubio a vizitat Atena săptămâna trecută și a susținut-o inițial pe Kimberly Guilfoyle, despre care a afirmat că este un ambasador puternic al Statelor Unite în Grecia.

Poziția șefului diplomației americane a devenit însă mai dificilă după apariția unor noi acuzații. În timpul discuțiilor cu jurnaliștii, Rubio s-a arătat iritat de întrebările referitoare la informațiile publicate în presa americană.

Înainte de plecarea din Atena, joi, 8 octombrie, secretarul de stat a spus că nu poate confirma informațiile apărute și a criticat tendința de a considera automat adevărate relatările bazate pe surse anonime.

Potrivit oficialului american citat de AP, Rubio ar fi devenit tot mai nemulțumit pe măsură ce numărul dezvăluirilor a crescut.

Situația este sensibilă și pentru că Guilfoyle l-a însoțit pe secretarul de stat la majoritatea evenimentelor oficiale din Grecia, în timp ce acuzațiile la adresa sa erau deja intens discutate în presa americană.

Kimberly Guilfoyle și-a construit cariera inițial ca procuror în California, după care a devenit cunoscută la nivel național ca prezentatoare a postului conservator Fox News.

Ulterior, ea s-a implicat în campaniile politice ale lui Donald Trump și a avut o relație de mai mulți ani cu Donald Trump Jr., fiul actualului președinte american. Cei doi au fost logodiți, iar apropierea sa de familia Trump a contribuit la consolidarea poziției sale în cercurile politice republicane.

Numirea în funcția de ambasador al SUA în Grecia a fost interpretată drept o dovadă a încrederii de care beneficia Guilfoyle în anturajul președintelui american.

Postul diplomatic de la Atena are o importanță strategică pentru Washington, în special prin cooperarea militară din estul Mediteranei, proiectele de infrastructură energetică și rolul Greciei în transportul gazelor naturale către Europa de Est.

O eventuală demitere a ambasadoarei ar putea deveni astfel un subiect delicat pentru administrația americană, în condițiile în care acuzațiile apărute în presă vizează atât conduita personală a acesteia, cât și relațiile diplomatice și economice ale Statelor Unite cu Grecia.