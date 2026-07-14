Directorul general al Microsoft, Satya Nadella, atrage atenția, într-o postare pe blogul oficial, asupra unui aspect mai puțin discutat al utilizării inteligenței artificiale: valoarea datelor pe care utilizatorii le oferă platformelor AI.

În analiză Nadella spune că accesul la astfel de tehnologii implică un cost care depășește plata abonamentelor sau a licențelor.

Potrivit lui Nadella, utilizatorii achită nu doar prețul serviciului, ci și cu propriile informații. Cu cât un sistem de inteligență artificială primește mai multe date despre persoana sau organizația care îl utilizează, cu atât poate genera răspunsuri mai precise și mai relevante.

Șeful Microsoft spune că această situație ridică probleme importante, în special pentru companii. Pe măsură ce angajații folosesc instrumentele AI și introduc documente, cereri sau feedback, modelele învață tot mai multe despre modul de funcționare al organizației, despre procesele interne și despre informații care pot avea o valoare strategică.

În opinia lui Nadella, printre datele furnizate sistemelor AI se pot regăsi inclusiv informații confidențiale sau secrete comerciale, ceea ce obligă companiile să fie mult mai atente la modul în care folosesc aceste tehnologii.

CEO-ul Microsoft a făcut și o afirmație care a atras atenția industriei. El susține că, dacă dezvoltatorii de inteligență artificială își pot antrena modelele folosind cantități uriașe de informații disponibile online, atunci și utilizatorii ar trebui să beneficieze de dreptul de a „distila” modelele AI.

Prin procesul de distilare se înțelege utilizarea rezultatelor generate de un model de inteligență artificială pentru a înțelege modul în care acesta funcționează și pentru dezvoltarea unui model nou, mai eficient sau mai puțin costisitor, inspirat din performanțele celui existent.

Nadella consideră că actualul echilibru nu este unul corect, deoarece companiile care dezvoltă soluții AI obțin atât venituri din comercializarea produselor, cât și acces la volume importante de date furnizate de utilizatori, păstrând în același timp controlul exclusiv asupra modelelor pe care le dezvoltă.

Declarațiile sunt cu atât mai relevante cu cât Microsoft este unul dintre cei mai importanți jucători din industria inteligenței artificiale.

Compania dezvoltă propriile soluții AI și se numără printre investitorii importanți în Anthropic, una dintre firmele care creează unele dintre cele mai avansate modele de inteligență artificială disponibile în prezent.