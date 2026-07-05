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Șase sfere argintii au apărut pe plajă. Specialiștii suspectează că provin din spațiu

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Șase sfere argintii au apărut pe plajă. Specialiștii suspectează că provin din spațiusfere. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Cele șase sfere solide au ajuns pe plaja Forrest Beach, situată la nord de orașul Townsville, iar Agenția Spațială Australiană desfășoară verificări pentru a stabili proveniența lor, potrivit BBC.

Zona respectivă de pe plajă a fost izolată

Echipe echipate cu costume de protecție au intervenit pentru a ridica obiectele și le-au plasat în containere speciale destinate materialelor periculoase. Operațiunea a fost desfășurată sub supravegherea poliției, în contextul în care există îngrijorări că sferele ar putea conține substanțe periculoase.

Departamentul de Pompieri din Queensland a transmis că a fost instituită o zonă de siguranță cu o rază de 50 de metri în jurul obiectelor și a avertizat oamenii să nu atingă eventuale resturi similare descoperite în zonă.

Autoritățile le recomandă persoanelor care găsesc astfel de obiecte să se îndepărteze și să contacteze imediat serviciile de urgență.

Nava spațială Orion a NASA

Nava spațială Orion a NASA

Ipoteza analizată de specialiști: resturi ale unei nave spațiale

Descoperirea a generat numeroase speculații în mediul online. Una dintre ipoteze este că sferele ar putea fi rezervoare de combustibil provenite de la o navă spațială, ceea ce ar însemna că ar putea exista urme de substanțe inflamabile sau reactive.

Deocamdată, specialiștii nu au stabilit de la ce vehicul provin obiectele și nici cine ar putea fi responsabil pentru acestea.

Panică în rândul turiștilor aflați pe plajă

Lisa Scobie, proprietara unui local din Forrest Beach, spune că apariția obiectelor a atras atenția locuitorilor din zonă, care așteaptă să afle explicația specialiștilor.

„Este foarte liniște aici și nu se întâmplă prea multe lucruri. Așa că toată această activitate suplimentară a stârnit cu siguranță puțină emoție”, a declarat ea pentru postul public australian ABC.

Nu este prima dată când obiecte considerate inițial misterioase sunt găsite pe plaje sau în zone izolate.

În 2023, India a confirmat că o cupolă metalică de mari dimensiuni descoperită pe o plajă din vestul Australiei, în apropiere de Perth, provenea de la una dintre rachetele sale.

Ulterior, un reprezentant al agenției spațiale indiene a explicat pentru BBC că obiectul era o componentă a unei rachete Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV).

Un alt obiect sferic asemănător celor găsite acum în Australia a fost descoperit în 2011 într-o regiune izolată din Namibia, în sudul Africii.

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