Sărbători cu mese pline și coșuri de gunoi arhipline. Risipa alimentară atinge cote alarmante în Republica Moldova

Republica Moldova. În perioada sărbătorilor, mesele moldovenilor devin mai bogate ca oricând, însă acest belșug vine cu un cost ascuns uriaș. Consumul alimentar crește cu peste 30%, iar frica de a nu avea „masa goală” determină familiile să gătească cu până la 150% mai mult decât este necesar.

Consecința directă este accentuarea unui fenomen deja grav: risipa alimentară, care atinge anual sute de mii de tone, într-un context social în care o parte semnificativă a populației nu își poate permite nici măcar un coș minim de produse alimentare.

Datele prezentate de expertul economic Veaceslav Ioniță arată că, anual, în Republica Moldova se pierd aproximativ 180.000 de tone de alimente. Volumul este atât de mare încât, potrivit analizei, ar putea fi comparat cu un tren de marfă de circa 40 de kilometri lungime.

Fenomenul risipei alimentare se produce într-un context social alarmant. Potrivit datelor analizate, 29% dintre cetățenii Republicii Moldova nu au acces la un coș minim alimentar. În același timp, 23% din populație trăiește sub nivelul de securitate alimentară, iar 27% nu își pot permite o alimentație sănătoasă și echilibrată.

În pofida acestor realități, cantități enorme de produse ajung zilnic la gunoi. Analiza arată că principalii responsabili pentru risipa alimentară sunt consumatorii casnici, care generează 45% din totalul alimentelor aruncate. Sectorul de producție contribuie cu 20% din pierderi, la fel și sectorul de procesare, în timp ce comerțul este responsabil pentru 14% din alimentele risipite.

Costurile economice ale risipei alimentare sunt uriașe. În 2024, valoarea totală a produselor alimentare aruncate a depășit 18 miliarde de lei. Estimările arată că în 2025 această sumă va ajunge la 19,8 miliarde de lei, iar în 2026 va depăși pragul de 21 de miliarde de lei.

Doar produsele alimentare risipite de populație au fost evaluate la 8,2 miliarde de lei în 2024. Potrivit prognozelor, această sumă ar putea crește până la 9,6 miliarde de lei în 2026, pe fondul menținerii acelorași obiceiuri de consum.

Expertul economic Veaceslav Ioniță atrage atenția că mesele festive reprezintă un stres financiar major pentru gospodării.

„De sărbători, o masă medie în acest an o estimez că va costa șapte mii de lei”, a declarat analistul.

Potrivit acestuia, studiile arată că „o familie cheltuie pentru o masă de sărbători de la 0,4 până la 0,6 salarii pe care îl au ei”. În opinia expertului, acumularea mai multor sărbători într-o perioadă scurtă determină cheltuieli impulsive și, adesea, iresponsabile.

„Sărbătorile sunt într-adevăr un stres enorm pentru familie și, în special, pentru bugetul familiilor deoarece noi, având atâtea sărbători una după alta, în principiu, veniturile noastre pe două luni de zile, reușim cu succes să le cheltuim deseori iresponsabil în această perioadă scurtă”, a explicat Veaceslav Ioniță.

Analistul avertizează că, doar în acest an, moldovenii vor cheltui sume enorme pentru alimente care nu vor fi consumate.

„În acest an noi vom cheltui cel puțin, minim 600 milioane de lei, dar credeți-mă că va fi un miliard de lei, îi vom cheltui pentru produse alimentare pe care le vom pregăti și care vor ajunge la gunoi”, a precizat expertul.

Efectele risipei alimentare se resimt inclusiv asupra serviciilor publice. În perioada sărbătorilor, activitatea mașinilor de evacuare a deșeurilor crește cu aproximativ 30–40%, un indicator direct al cantităților mari de alimente aruncate.

„Mașinile de evacuarea gunoiului deja lucrează în sărbători minim cu 30–40% mai mult. Sunt nevoiți să ducă mii de tonii de produse alimentare. Apropo, nu sunt resturi, sunt inclusiv produse neatinse care ajung la gunoi”, a subliniat Veaceslav Ioniță.

Expertul a evidențiat contrastul dureros dintre risipa alimentară și realitatea socială din Republica Moldova.

„În Republica Moldova doar 21% din populație își pot permite luxul să se alimenteze sănătos”, a afirmat acesta.

Potrivit estimărilor, aproximativ 564.000 de persoane se confruntă cu foametea, iar alte circa 680.000 de persoane trăiesc în condiții extrem de dificile, fără posibilitatea unei alimentații adecvate.

La nivel global, risipa alimentară rămâne o problemă majoră, aproximativ o treime din alimentele produse pentru consumul uman ajungând la gunoi. Specialiștii subliniază că reducerea acestui fenomen începe de la nivel individual, prin planificarea meselor, cumpărături responsabile și un consum mai atent, care pot contribui semnificativ la diminuarea risipei și la protejarea resurselor.