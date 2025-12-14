Infidelitatea de sărbători. Ce comportamente ale partenerului ridică semne de întrebare

Crăciunul este momentul bucuriei și al reuniunilor, dar, pentru unii, poate aduce și tensiune în cuplu. Semnele unei posibile infidelități nu sunt întotdeauna evidente, însă anumite comportamente pot ridica semne de întrebare. Mai jos vă prezentăm cele șapte indicii că partenerul tău ar putea să nu fie complet sincer în această perioadă cu tine, potrivit The Sun.

Jessica Leoni, expertă în relații pentru Illicit Encounters, explică faptul că escapadele amoroase din perioada sărbătorilor sunt atât de frecvente încât au primit chiar un nume: „Cheat-mas”. Conform statisticilor oferite de platforma pentru adulți, șansele ca un partener să înșele cresc semnificativ la începutul lunii decembrie, site-ul înregistrând o creștere de 32% a utilizatorilor care caută o relație extraconjugală.

„Crăciunul este un paradox pentru relații”, explică Leoni. „La suprafață este despre împreună, dar în realitate este una dintre cele mai tensionate perioade ale anului”. Presiunile financiare, obligațiile familiale și conviețuirea forțată pe parcursul zilelor festive îi fac pe mulți să se simtă prinși într-o capcană.

Aceasta este și explicația pentru creșterea constantă a aventurilor amoroase în decembrie. „Nu este vorba doar despre dorință, ci despre găsirea unei evadări dintr-o lună sufocantă”, mai spune Leoni. Pentru unii, a rătăci de Crăciun nu înseamnă neapărat trădare, ci mai degrabă un mod de a respira într-o perioadă încărcată.

Dacă nu lucrezi în domeniul ospitalității sau în domeniul medical, Crăciunul tinde să fie perioada în care munca se oprește, deoarece birourile se închid în perioada sărbătorilor.

Totuși, un partener care deodată se simte copleșit de „proiecte urgente” sau „termene limită neașteptate” ar putea să folosească munca drept scuză pentru a evita momentele petrecute împreună.

„Infidelilor le place să folosească munca ca justificare, pentru că majoritatea partenerilor nu pun la îndoială acest pretext”, explică Jessica.

Tipul de cadou pe care ți-l oferă partenerul tău de Crăciun poate dezvălui, de asemenea, dacă s-a jucat. Jessica spune că depinde de tipul de cadou pe care îl cumpără de obicei și dacă diferă mult anul acesta.

Expertul în relații adaugă: „Tipul de cadou de Crăciun pe care ți-l cumpără partenerul tău poate fi cu siguranță un semn că ceva nu este în regulă în relația voastră.”

„Cumpărarea de cadouri extravagante și exagerate ar putea ridica unele semne de întrebare, mai ales dacă este pe neașteptate, ar putea indica vinovăție sau o efort de a te distrage de la infidelitatea lor.” „Pe de altă parte, dacă cadourile par neglijente sau lipsite de o notă personală, acest lucru poate sugera o detașare emoțională din relație, ceea ce poate fi, de asemenea, un semnal de alarmă.”

O modalitate mai subtilă de a-ți da seama dacă partenerul tău încearcă să găsească timp pentru o altă iubită este dacă își gestionează cu atenție calendarul de Crăciun. Dacă devin neobișnuit de interesați de ei atunci când pleci să-ți vezi familia sau încearcă să te scoată mai mult din casă, ar putea fi un semn de avertizare.

Jessica explică: „Ar putea insista să-ți vizitezi familia în anumite zile sau să-ți impună planuri care să te țină ocupată, s-ar putea să fie mai puțin o chestiune de organizare și mai mult o chestiune de coordonare, deoarece încearcă să blocheze strategic ferestrele pentru propriile întâlniri secrete”.

Jessica adaugă că o aventură îi poate face să se comporte diferit atunci când își vizitează familia. Ea spune: „Dacă un partener înșeală, comportamentul său față de familie, în special față de copii, se poate schimba și el”.

„S-ar putea să descoperiți că sunt mai distrași sau mai irascibili cu copiii sau, dimpotrivă, le pot acorda o atenție suplimentară pentru a compensa sentimentul de vinovăție”.

Desigur, de Crăciun, ne vedem familia extinsă mult mai des, iar acesta poate fi, de asemenea, un semn revelator. „În familia extinsă, fiți atenți la evitarea reuniunilor de familie sau la tensiunile neobișnuite în preajma celor dragi. Dacă partenerul dumneavoastră se comportă stângaci sau distant cu socrii sau cu alți membri ai familiei, s-ar putea să se simtă vinovat”, adaugă Jessica.

Cei mai mulți dintre noi vom fi invitați la munca de Crăciun și, deși nu este un semnal de alarmă în sine, ar trebui să fiți atenți la câteva semne subtile. Expertul în relații afirmă că, dacă depun eforturi suplimentare pentru a arăta bine, ar putea fi un semn că au o colegă de muncă pe care vor s-o promoveze la statutul de iubită secretă.

„Dacă partenerul tău depune eforturi neobișnuite în aspectul său, cumpără o ținută nouă, se tunde proaspăt sau petrece excesiv de timp pregătindu-se, pentru un eveniment la care tu nu vei fi prezentă, acesta este un potențial semnal de alarmă”.

„Nu este vorba despre a arăta prezentabil, este vorba despre a te preface că ești un om bun în fața unui anumit public. Aceasta ar putea fi șansa lor de a impresiona un coleg pe care l-au avut în vizor”.

Cumpărăturile de Crăciun sunt ceva ce cu toții trebuie să facem. Dar unii ar putea folosi acest lucru ca o modalitate de a-și satisface nevoile. Jessica explică: „Cumpărăturile de sărbători sau „comisioanele” care durează mai mult decât ar trebui ar putea fi, de asemenea, un semn că se furișează”.

În 2023, Illicit Encounters a chestionat 1.000 de femei pe site și a constatat că 39% dintre ele foloseau cumpărăturile de Crăciun drept scuză pentru o aventură festivă în decembrie, ceea ce le făcea principala scuză pentru a-și acoperi infidelitatea la momentul respectiv.

Deși poate fi oarecum ușor să acoperi o aventură, cel mai probabil vei simți o schimbare în caracterul lor atunci când petreceți timp singuri împreună. Semnele variază în funcție de partenerul tău, cum ar fi exagerarea afecțiunii până la evitarea acesteia.

Expertul în relații adaugă: „Unii infideli, simțindu-se vinovați, pot oferi cadouri generoase pentru a compensa, iar o cheltuială exagerată ar putea fi o încercare de a-și acoperi vinovăția”.

„Dacă partenerul tău pare mai puțin interesat să petreacă timp cu tine sau se îndepărtează emoțional, acesta ar putea fi, de asemenea, un semnal de alarmă”.

„Un comportament mai secretos este un alt aspect de care trebuie să țineți cont. Fiți atenți la schimbările în modul în care își gestionează telefonul sau dispozitivele personale, trimiterea constantă de mesaje text sau preluarea apelurilor în privat ar putea semnala că ceva nu este în regulă”.

Chiar dacă ai doar o presimțire, singura modalitate de a obține un răspuns este să vorbești cu partenerul tău, explică Jessica. „Dacă ați găsit dovezi reale, cheia este să rămâneți calmi și să evitați o confruntare dramatică. Prezentați ceea ce știți (mesaje text, chitanțe etc.) fără a fi acuzatoare sau emoționate. Cere o explicație, dar fii pregătită pentru răspuns, indiferent dacă este ceea ce vrei să auzi sau nu”.

„Dacă, pe de altă parte, nu ai dovezi de infidelitate și ești mai degrabă suspicioasă, comunicarea este esențială și exprimă-le, dar fără a trage concluzii pripite, ceea ce le deschide calea pentru a mărturisi”, a concluzionat Jessica.