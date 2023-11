Câte femei au trecut prin patul lui Borcea. A făcut lista

Cristi Borcea a fost renumit pentru numărul aventurilor sale amoroase. Notorietatea, banii, dar și aspectul fizic, spune, l-au făcut un mare cuceritor. Relațiile cu diferite femei, mai mult sau mai puțin cunoscute, l-au adus de multe ori pe prima pagină a ziarelor.

De asemenea, din acest motiv, pe seama lui, circulă o mulțime de glume.

Acum, în vârstă de 53 de ani, fostul acționar al lui Dinamo susține că vremurile în care umbla după femei au trecut de mult. El se jură că a devenit un bărbat fidel, alături de actuala soție, Valentina Pelinel. În plus, susține Cristi Borcea, odată cu vârsta, după experiențele prin care a trecut, a devenit mai înțelept.

Până să-și cunoască actuala soție, spune, a avut multe „escapade, războaie, nenorociri”. El pune trecutul de mare cuceritor pe seama șansei pe care i-a acordat-o Dumnezeu. Înalt, bine făcut, brunet cu ochi albaștri, personaj notoriu, plin de bani, a atras orice femeie și-a dorit.

„Am avut șansă de la Dumnezeu. Tatăl meu are 1,70 m și mama 1,65 m, iar eu am 1,90 m. Și brunet și cu ochi albaștri și cu notorietate. Și am avut multe escapade, războaie, nenorociri”, a povestit fostul acționar al lui Dinamo.