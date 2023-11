Cristi Borcea, despre afaceri. Buteliile l-au scos de două ori din faliment

Cristi Borcea și-a căpătat notorietatea, la nivel național, ca acționar al echipei Dinamo București. Ca investitor în fotbal a atras atenția prin patima cu care își susținea echipa, dar și prin declarațiile sale. A făcut carieră cu replica „Lăsați-ne să ne pregătim pentru Liga Campionilor”, care a căpătat și o zi de aniversare. Au trecut deja 21 de ani.

I s-a mai spus Shakira, după celebra cântăreață, datorită dansului din buric pe care îl executa la victoriile echipei sale.

Între timp, s-a lăsat de fotbal, iar Dinamo a trecut prin multe peripeții înainte să revină în primul eșalon fotbalistic. Nici acum nu se poate spune că o duce foarte bine.

Buteliile l-au făcut om pe fostul finanțator al echipei Dinamo București. A început de la o vârstă tânără, de la 19 ani, înainte de Revoluție, ca gestionar al unui centru de butelii. Era un loc de muncă foarte bun, din care se făceau bani frumoși, după cum își amintește.

Dornic să facă bani, spune a riscat multe, inclusiv libertatea. Acum, dă vina pe inconștiența tinereții. A avut noroc și a câștigat sume uriașe.

„Ce făceam eu de câștigam și 100 de mii pe zi, mă duceam prin Valea Iargovei să vând butelii, era inconștiența tinereții, n-ai cum să mai faci. Dacă te prindea atunci îți dădea direct subminarea economiei naționale, închisoare pe viață. Să te prindă cu sute de mii… Dacă venea Legea 18 în casă, venea și-ți calcula fiecare pahar. Am continuat gestionar de butelii în continuare (după Revoluție). Am fost acolo, am avut discuții, după am fost în ’90”, a mai povestit Cristi Borcea.

Caritas a fost un joc piramidal în care sute de mii de români, între care și Cristi Borcea, și-au pierdut economiile de o viață. Lansată prin anii ’90 la Cluj, escrocheria a atras numeroși români. Toți sperau că vor da lovitura și se vor îmbogăți cu sume de patru – cinci ori mai mari decât investiția.

N-a fost să fie. A urmat dezastrul, iar mulți dintre cei care au investit la Caritas au pierdut tot. Borcea spune că a investit și pierdut sute de mii de dolari. Dar buteliile l-au salvat după primul faliment.

„Sunt și afaceri care nu merg dacă nu le controlezi și le cunoști. Am rămas și de două ori fără bani și după tot la butelii am ajuns. O dată la Caritas, în 92 -93, am băgat toți banii, multe sute de mii de dolari, că nu erau euro, și am rămas fără bani. Și am luat-o din nou, am vândut BMW-ul și am luat-o din nou cu buteliile”, și-a amintit Cristi Borcea.