Social Samsung Galaxy în 2025: ce trebuie să știi







Pe lângă telefoanele Samsung Galaxy deja lansate de Samsung până la jumătatea anului, compania mai pregătește surprize și pentru a doua parte a anului 2025. Ce surprize îi așteaptă pe cei care își doresc un telefon sau un smartwatch Samsung Galaxy nou? Despre toate acestea și noutățile Unpacked 2025 vorbim în rândurile de mai jos.

Samsung Galaxy în 2025 – surprizele din cadrul evenimentului Unpacked 2025

Sunt așteptate o mulțime de modele de telefoane pliabile samsung galaxy odată cu Unpacked 2025, un eveniment marca Samsung care va avea loc pe data de 9 iulie 2025, în Brooklyn, începând cu ora 16:00 ET, și va fi transmis în direct pe Samsung.com, Samsung Newsroom și YouTube. Invitația la eveniment, intitulată „Experiența Ultra este gata de desfășurare ”, prezintă în avanpremieră un eveniment axat pe evoluția inteligenței artificiale ca nouă interfață cu utilizatorul și pe sosirea următoarei generații de dispozitive pliabile și portabile.

Iată care sunt surprizele pe care le pregătește Samsung și la ce să te aștepți:

Un telefon Samsung Galaxy Z Fold 7 mai mare și mai subțire

Unul dintre cele mai așteptate telefoane tip fold în 2025 este Samsung Galaxy Z Fold 7. Un smartphone care a apărut deja în randări și pare că Samsung a ales pentru acesta cel puțin două culori: Blue Shadow și Jet Black. Noul smartphone Samsung a fost reproiectat pentru a fi cel mai subțire și mai ușor din seria sa. Conform informațiilor, vine cu o grosime declarată de 4.54 mm atunci când este deschis și 9.1 mm atunci când este închis, dar s-ar putea să aibă mai degrabă 10.08 mm dacă luăm în calcul și modulul camerei.

Inovațiile estetice sunt însoțite de modificări funcționale. Ecranul extern al Samsung Galaxy Z Fold 7 are acum 6.5 inch, deci este mai lat decât cel al Fold 6 care are 6.3 inch și un raport de aspect mai apropiat de cel al smartphone-urilor tradiționale. Panoul intern ar trebui să atingă o diagonală record de 8.2 inch, ceea ce înseamnă că va depăși atât predecesorul care are 7.6 inch, cât și nu de mult lansatul Google Pixel 9 Pro Fold care are 8 inch.

Două smartphone-uri noi – Samsung Galaxy Z Flip 7, Samsung Galaxy Z Fip FE și-un posibil Samsung Tri-Fold

Galaxy Z Flip 7 va primi o schimbare de design semnificativă și va veni cu un ecran extern care acoperă întreaga suprafață a corpului, depășind dimensiunile lui Flip 6. Dimensiunea mai mare deschide posibilitatea mult așteptată de a accesa toate aplicațiile fără limitările actuale. Din punct de vedere hardware, este confirmată adoptarea Snapdragon 8 Elite pentru Galaxy într-o versiune overclockată cu nucleu Prime la 4.47 GHz.

Compartimentul fotografic din spate ar include doi senzori de 50MP și 12MP, în timp ce camera internă, destinată selfie-urilor și apelurilor video, ar fi de 12MP. Bateria ar trebui să fie de 4.300 mAh și să vină cu suport pentru încărcare rapidă de 25W.

Alături de modelul standard, este așteptat și un Galaxy Z Flip 7 FE, care va fi, cel mai probabil, cel mai accesibil telefon al seriei. Nu știm încă foarte multe despre acest Z Flip FE, dar știm că nu va fi un telefon scump, ci va reprezenta o soluție de buget pentru utilizatorii Android care doresc un telefon nou din serie, dar nu unul high-end.

De menționat că atât modelul 7 Flip, cât și cel 7 Fold vor fi echipate cu procesorul Snapdragon 8 Elite, susținut de cel puțin 12 GB de RAM și 256 GB de spațiu de stocare. Echipamentul tehnic va include difuzoare stereo, port USB Type-C și certificare IP48, care garantează o anumită rezistență la praf și stropi de apă.

Noua generație de dispozitive pliabile va debuta cu One UI 8.0, următoarea versiune a interfeței proprietare Samsung, care va oferi probabil îmbunătățiri ale experienței utilizatorului și optimizări pentru formatele pliabile.

Cât despre telefonul Samsung Tri-Fold, se spune că acesta că va fi prezentat sub formă de teaser, în așteptarea unei posibile lansări în lunile următoare. Specificațiile disponibile pentru acest telefon tri-fold sunt puține, dar prezența lor pe ordinea de zi indică intenția Samsung de a-și diversifica și mai mult gama de modele pliabile.

Interfață nouă Galaxy AI

În mesajul oficial, Samsung subliniază modul în care inteligența artificială redefinește relația dintre utilizator și tehnologie și transformă smartphone-ul dintr-o simplă colecție de instrumente într-un companion inteligent capabil să înțeleagă intențiile în timp real. Inteligența artificială a Galaxy nu va fi doar o caracteristică, ci în jurul ei se va învârti experienței utilizatorului.

Interfața Galaxy AI, conform Samsung, va fi susținută de o nouă generație de hardware concepută pentru a-i arăta întregul potențial. Scopul declarat este de a anticipa nevoile, nu doar de a reacționa la acestea.

Noile Samsung Galaxy Watch 8, Watch 8 Clasic și Watch 8 Ultra

Evenimentul care va avea loc pe 9 iulie va marca și debutul noii serii de smartwatch-uri Galaxy Watch 8. Seria va fi format din trei modele de smartwatch, adică: Samsung Galaxy Watch 8, Samsung Galaxy Watch 8 Classic și Samsung Galaxy Watch 8 Ultra.

Toate aceste ceasuri inteligente din seria Watch 8 au un design squircle, adică o carcasă pătrată cu colțuri rotunjite și un cadran circular, cadran care anterior era exclusiv rezervat pentru Watch Ultra. Această mișcare semnalează dorința de a unifica identitatea estetică a gamei.

Galaxy Watch 8 Classic marchează revenirea ramei fizice, ramă care lipsea, de exemplu, în 2020. Având o carcasă argintie, un cadran analog și un nou buton de acțiune inspirat de Ultra, se așteaptă să vină într-o dimensiune de 46 mm.

Galaxy Watch 8 Ultra păstrează carcasa de 47 mm, dar și butonul său portocaliu caracteristic. Totuși, randările arată o nouă curea albastră și sugerează o posibilă schimbare de culoare după controversele legate de similaritatea sa cu Apple Watch Ultra. Pe lângă butonul principal, sunt vizibile două butoane suplimentare, pentru comenzi mai avansate.

Toate modelele din linia Watch 8 vor veni cu One UI 8 Watch, o platformă deja prezentată în avanpremieră cu o versiune beta dedicată și axată pe o gestionare mai holistică a sănătății. Noile caracteristici ar trebui să consolideze oferta samsung galaxy în domeniul fitnessului și wellness-ului.