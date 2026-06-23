Ce trebuie să faci dacă ești mușcat de viperă

În sezonul vacanțelor, numărul românilor care petrec timp pe traseele montane și în zonele naturale crește considerabil. În acest context, Salvamont România a publicat o serie de recomandări privind măsurile de prim ajutor care trebuie luate în cazul unei mușcături de viperă.

Specialiștii arată că gravitatea unei mușcături depinde de mai mulți factori, printre care cantitatea de venin injectată, zona corpului afectată și starea generală de sănătate a victimei. Deși cazurile fatale sunt rare, riscurile sunt mai mari în cazul copiilor și al persoanelor în vârstă.

Potrivit Salvamont România, simptomele pot fi locale sau generale. La nivelul zonei afectate pot apărea urme ale mușcăturii, umflături și vezicule hemoragice. În cazurile mai grave, veninul poate provoca reacții la nivelul întregului organism.

Printre simptomele generale se numără febra, transpirațiile abundente, greața, vărsăturile, durerile abdominale, diareea, stările de leșin, dificultățile respiratorii și durerile toracice. În situații severe pot apărea convulsii, hemoragii, manifestări neurologice, comă sau șoc anafilactic.

Specialiștii clasifică mușcăturile de viperă în funcție de severitatea reacției organismului. Există situații în care victima prezintă doar urmele mușcăturii, fără umflături sau alte simptome, dar și cazuri în care edemul se extinde rapid pe întregul membru afectat și chiar către trunchi.

În formele severe, victima poate intra în stare de șoc și poate dezvolta complicații sistemice care impun tratament de urgență și monitorizare medicală.

Prima măsură recomandată de Salvamont România este calmarea victimei și limitarea mișcărilor inutile, pentru a încetini răspândirea veninului în organism. Persoana mușcată trebuie așezată într-un loc sigur, departe de pericolul unui nou atac.

Salvamont recomandă apelarea imediată a numărului unic de urgență 112 sau a Dispeceratului Național Salvamont pentru transmiterea informațiilor privind localizarea și starea victimei.

Plaga poate fi curățată cu apă curată sau apă oxigenată, iar obiectele care pot comprima membrul afectat, precum inelele sau brățările, trebuie îndepărtate cât mai repede.

De asemenea, este indicată aplicarea unui bandaj elastic deasupra zonei mușcate pentru a încetini răspândirea veninului prin sistemul limfatic. Bandajul nu trebuie strâns excesiv și va fi îndepărtat doar în unitatea medicală, după evaluarea pacientului.

Pentru reducerea riscului de răspândire a veninului, membrul afectat trebuie imobilizat și menținut într-o poziție neutră sau ușor mai joasă decât nivelul inimii.

Salvamont avertizează că anumite practici populare pot agrava situația. Nu sunt recomandate inciziile în zona mușcăturii, stoarcerea plăgii, aplicarea garoului sau a gheții și nici folosirea curentului electric ori a altor substanțe asupra rănii.

Totodată, specialiștii subliniază că veninul nu trebuie aspirat cu gura și nici cu dispozitive speciale, iar capturarea șarpelui nu este recomandată deoarece poate expune alte persoane la risc.

Una dintre cele mai grave complicații este șocul anafilactic, o reacție alergică severă care poate pune viața în pericol. În astfel de situații este necesară administrarea de adrenalină prin auto-injector, dacă acesta este disponibil, precum și intervenția rapidă a echipajelor medicale.

În cazul unui stop cardio-respirator trebuie începute imediat manevrele de resuscitare până la sosirea ajutorului specializat.

Victima trebuie transportată la spital pe targă, evitând deplasarea pe propriile picioare. Administrarea serului antiviperin se face exclusiv în unități medicale și doar atunci când medicii consideră că gradul de toxicitate al mușcăturii o impune.