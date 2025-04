Monden S-a stins o legendă. A murit Roy Thomas Baker, producătorul piesei „Bohemian Rhapsody”







Roy Thomas Baker, celebrul producător care a contribuit la succesul formației Queen, s-a stins din viață la vârsta de 78 de ani. Acesta a lăsat în urmă o carieră impresionantă.

A murit Roy Thomas Baker, producătorul piesei Bohemian Rhapsody

Producătorul s-a stins din viață pe 12 aprilie, în locuința sa din Lake Havasu City, Arizona. Familia sa a făcut publică vestea abia miercuri. Potrivit The New York Times, cauza morții nu a fost deocamdată făcută publică.

Născut la Londra în 1946, Baker și-a început parcursul în industria muzicală la doar 14 ani, ca ucenic inginer de sunet la studiourile Decca.

Sub îndrumarea unor nume mari precum Tony Visconti și Gus Dudgeon, el a lucrat alături de artiști legendari. Printre aceștia se numără The Rolling Stones, The Who, David Bowie și Dusty Springfield. Ulterior, regretatul a devenit inginer șef de studio.

Carieră impresionantă

Cariera sa a cunoscut un punct de cotitură în anii ’70, când i-a cunoscut pe cei din trupa Queen. A produs alături de aceștia primele patru albume, inclusiv celebrul „A Night at the Opera”, propulsat de succesul uriaș al piesei „Bohemian Rhapsody”.

De-a lungul timpului, Roy Thomas Baker a colaborat și cu alte formații de renume, precum Journey, Guns N’ Roses și The Smashing Pumpkins.

După succesul atins de piesă, producătorul a mărturisit că înregistrarea acesteia a fost o adevărată provocare pentru întreaga echipă.

„A fost o nebunie totală. A trebuit să o înregistrăm în trei părţi separate. Partea din mijloc a durat doar câteva secunde la început, dar Freddie a continuat să cânte alte 'Galileo' şi am continuat să adăugăm la secţiunea de operă, iar ea a devenit din ce în ce mai mare”, a explicat el.

Roy Thomas Baker, regretat de foștii colegi

După succesul remarcabil obținut alături de Queen, Roy Thomas Baker și-a extins portofoliul și a colaborat cu trupa Cars. Ulterior, acesta și-a îndreptat atenția către artiști din zona new wave. De asemenea, el a lucrat cu nume sonore ale hard rock-ului. Printre aceste se numără Ozzy Osbourne, Journey și Guns N’ Roses.

În calitate de membru al casei de discuri Elektra, Roy Thomas Baker a colaborat cu Lindsey Buckingham, Dokken și Mötley Crüe.

După anunțul morții sale, rețelele de socializare au fost invadate de mesaje de omagiu din partea colegilor de breaslă. Brian May, chitaristul trupei Queen, și-a exprimat regretul vizavi de această pierdere uriașă.

„Munca lui Roy la producţia şi ingineria lui Mike Stone la „Bohemian Rhapsody” nu vor fi uitate niciodată. Mulţumesc, Roy, pentru toată munca bună pe care ai făcut-o pentru noi şi pentru toată distracţia pe care am avut-o. Odihneşte-te în pace”, a scris el pe Instagram.