Social

S-a schimbat formula de calcul pentru plata la oră a profesorilor. Ce trebuie sa stie aceștia

Comentează știrea
S-a schimbat formula de calcul pentru plata la oră a profesorilor. Ce trebuie sa stie aceștiaSursa foto: Shutterstock
Din cuprinsul articolului

Ordinul 6.394/2025 al ministrului Educației, schimbă modalitatea de calcul a orelor pe care profesorii ce nu sunt titularii le predau în instituțiile de învățământ. Normele nu au mai fost schimbate din 2018.

Plata la oră a cadrelor didactice, alt sistem

Așadar noile norme arată că tarifele orare se determină prin raportarea bazei de calcul la numărul mediu lunar de ore lucrătoare. În acest caz baza de calcul este salariul de bază. La acestea se mai adaugă anumite sporturi. Mai exact cele pentru persoanele cu grad de handicap grav, dar și sporul de suprasolicitare neuropsihică.

profesor

Ce pot face părinții contra profesorilor care nu-si fac datoria © Bowie15 | Dreamstime.com

Aceste elemente elemente nu erau menționate alături de celelalte sporuri. Acestea din urmă sunt cel pentru învățământ special sau pentru zone isolate. Acestea erau incluse în metoda de calcul din 2018. Există schimbări și pentru profesorii cu degrevare parțială a normei.

Astfel că acum acest tip de personal didactic nu poate desfășura activități didactice de predare plătite cu ora sau cumul. Există o singură excepție, mai exact cea unde este vizat personalul din zone isolate. Aici se poate efectua plata cu ora dacă se aprobă de către consiliului de administrație al inspectoratului școlar județean.

Un nou stat a apărut pe harta lumii. Momentul este unul istoric pentru Franța
Un nou stat a apărut pe harta lumii. Momentul este unul istoric pentru Franța
Ultimul cuvânt rostit de Mioara Roman. Oana era de față
Ultimul cuvânt rostit de Mioara Roman. Oana era de față

Condiții pentru profesori

Tot ca o noutate, plata activității de predare se va efectua cu anumite condiții. Printre ele se numără completarea și semnarea condicii de prezență la unitatea de învățământ. De asemenea trebuie întocmită și depusă o fișă de evidență lunară a activității desfășurate în regim de plată cu ora. această fișă este disponibilă în anexa ordinului precuzat mai sus.

Mai apoi, acest tip de personal trebuie să facă dovada faptului că programul desfășurat în regim de plată cu ora nu se suprapune cu cel al funcției de bază. Și remunerarea cadrelor didactice care efectuează inspecții și a celor care fac parte din comisii de examen se schimbă.

Drept urmare, tariful orar pentru aceste activități nu mai este calculat pe baza unei formule cu multiplicare la un număr fix de ore. Noua metodă de calcul este făcută prin raportare la numărul mediu lunar de ore lucrătoare stabilit prin hotărâre de Guvern.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:03 - Un nou stat a apărut pe harta lumii. Momentul este unul istoric pentru Franța
19:54 - Un fost consilier al lui Nicolas Sarkozy îî solicită lui Macron grațierea fostului șef de stat
19:47 - „Festival” de antisemitism la Universitatea Virginia Tech
19:42 - Secrete din dosarul spionului Alexandru Bălan. Legătura cu ofițerii KGB Belarus și SRI
19:34 - UE dezbate un împrumut de miliarde pentru Kiev, garantat cu active rusești
19:22 - Ultimul cuvânt rostit de Mioara Roman. Oana era de față

HAI România!

Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes
Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes

Proiecte speciale