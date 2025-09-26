S-a schimbat formula de calcul pentru plata la oră a profesorilor. Ce trebuie sa stie aceștia

Ordinul 6.394/2025 al ministrului Educației, schimbă modalitatea de calcul a orelor pe care profesorii ce nu sunt titularii le predau în instituțiile de învățământ. Normele nu au mai fost schimbate din 2018.

Așadar noile norme arată că tarifele orare se determină prin raportarea bazei de calcul la numărul mediu lunar de ore lucrătoare. În acest caz baza de calcul este salariul de bază. La acestea se mai adaugă anumite sporturi. Mai exact cele pentru persoanele cu grad de handicap grav, dar și sporul de suprasolicitare neuropsihică.

Aceste elemente elemente nu erau menționate alături de celelalte sporuri. Acestea din urmă sunt cel pentru învățământ special sau pentru zone isolate. Acestea erau incluse în metoda de calcul din 2018. Există schimbări și pentru profesorii cu degrevare parțială a normei.

Astfel că acum acest tip de personal didactic nu poate desfășura activități didactice de predare plătite cu ora sau cumul. Există o singură excepție, mai exact cea unde este vizat personalul din zone isolate. Aici se poate efectua plata cu ora dacă se aprobă de către consiliului de administrație al inspectoratului școlar județean.

Tot ca o noutate, plata activității de predare se va efectua cu anumite condiții. Printre ele se numără completarea și semnarea condicii de prezență la unitatea de învățământ. De asemenea trebuie întocmită și depusă o fișă de evidență lunară a activității desfășurate în regim de plată cu ora. această fișă este disponibilă în anexa ordinului precuzat mai sus.

Mai apoi, acest tip de personal trebuie să facă dovada faptului că programul desfășurat în regim de plată cu ora nu se suprapune cu cel al funcției de bază. Și remunerarea cadrelor didactice care efectuează inspecții și a celor care fac parte din comisii de examen se schimbă.

Drept urmare, tariful orar pentru aceste activități nu mai este calculat pe baza unei formule cu multiplicare la un număr fix de ore. Noua metodă de calcul este făcută prin raportare la numărul mediu lunar de ore lucrătoare stabilit prin hotărâre de Guvern.