Social Titularizare 2025: Ministerul Educației a actualizat lista posturilor vacante, pe județe







Titularizare 2025:. Ministerul Educației a publicat lista actualizată a posturilor disponibile pentru concursul național de titularizare din 2025, valabilă pentru anul școlar 2025-2026. Datele sunt detaliate pe fiecare județ, în urma procesului de repartizare a candidaților pe posturi cu angajare pe durată nedeterminată.

Pentru sesiunea din acest an, sunt disponibile 9.180 de posturi didactice care pot fi ocupate prin titularizare, potrivit unui comunicat oficial emis de minister. Acestea includ atât posturile titularizabile, cât și catedrele disponibile pe termen nelimitat, conform informațiilor publicate de Edupedu.

Ce presupune titularizarea în învățământul preuniversitar: Titularizarea reprezintă angajarea unui cadru didactic într-o unitate de învățământ pe perioadă nedeterminată. P

entru a obține acest statut, candidații trebuie să promoveze examenul național de titularizare, cu cel puțin nota 7 atât la proba scrisă, cât și la inspecția la clasă corespunzătoare disciplinei pentru care concurează. Deși această condiție este esențială, îndeplinirea ei nu garantează automat ocuparea unui post titularizabil.

Angajarea pe post vizează, în principal, cadrele didactice care desfășoară activitatea cu o singură clasă, cum ar fi învățătorii sau educatorii, fără un număr standard de ore.

Potrivit Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, norma didactică pentru profesorii consilieri școlari este echivalentă unui post și se stabilește în funcție de numărul de elevi sau preșcolari – maximum 500 în total sau maximum 300 de preșcolari. Același regim se aplică și personalului didactic de sprijin ori itinerant.

În schimb, angajarea pe catedră presupune acoperirea unui număr complet de ore în cadrul normei didactice, în general 18-20 de ore pe săptămână, în funcție de nivelul de învățământ. Profesorii de gimnaziu sau liceu, de exemplu, predau la mai multe clase pentru a îndeplini această normă.

Începând din toamna anului 2025, cadrele didactice din învățământul primar, inclusiv învățătorii și profesorii pentru ciclul primar, vor avea obligația să aloce două ore săptămânal pentru activități de pregătire remedială.

Prevederea este inclusă în Legea nr. 141/2025, cunoscută sub denumirea de „Legea Bolojan”, care aduce modificări Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Lista actualizată a posturilor vacante o puteți analiza AICI

Începând cu anul școlar 2025-2026, cadrele didactice din învățământul gimnazial și liceal vor avea o creștere a normei didactice, aceasta urmând să fie majorată, în medie, cu două ore săptămânal, conform prevederilor unei noi legi.

Modificări vor surveni și în cazul altor categorii de personal didactic de sprijin. Astfel, consilierii școlari, profesorii itineranți și de sprijin, logopezii, precum și psihologii care activează în unitățile de învățământ sau în cadrul centrelor județene de resurse și asistență educațională (CJRAE), respectiv al Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE), vor avea norma stabilită la 20 de ore pe săptămână, conform unui proiect de procedură privind constituirea normelor didactice de predare, învățare și evaluare.

Legea Bolojan introduce o serie de schimbări semnificative în privința normei didactice pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, marcând prima ajustare majoră din ultimii 30 de ani.

Pentru învățătorii și profesorii din învățământul primar, se menține actuala structură a normei, respectiv „un post pe clasă”. Totuși, se adaugă obligativitatea a două ore săptămânale destinate activităților de pregătire remedială.

Profesorii din ciclul gimnazial, liceal, postliceal, precum și cei care predau în clase cu program integrat de artă, sport sau în unități extrașcolare, vor avea o normă didactică de 20 de ore pe săptămână, cu condiția de a deține cel puțin o licență în cariera didactică.

Pentru cadrele didactice cu gradul didactic I sau titlul de profesor emerit, implicate în activități de mentorat, norma este redusă la 18 ore săptămânal.

În cazul profesorilor de instruire practică și al maiștrilor-instructori, norma variază în funcție de calificare: 26 de ore pe săptămână pentru cei cu studii superioare, respectiv 22 de ore pentru cei cu gradul I și activitate de mentorat.

În învățământul special, profesorii care predau sau desfășoară terapii specifice vor avea o normă de 18 ore săptămânale, iar educatorii și maiștrii-instructori din același segment vor lucra 22 de ore pe săptămână.

Cadrele didactice care au o vechime de cel puțin 25 de ani și dețin gradul didactic I, sau care obțin rezultate educaționale deosebite, pot beneficia de o reducere a normei cu două ore pe săptămână. Acest beneficiu nu afectează nivelul salarial și este acordat conform unei metodologii aprobate de Ministerul Educației.

În plus, în perioada 2025–2026 până în 2029–2030, se aplică un regim special care permite includerea în norma didactică a activităților legate de pregătirea pentru examenele naționale, susținerea performanței educaționale și desfășurarea orelor de învățare remedială, scrie edupedu.ro.