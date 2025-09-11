Sport S-a încheiat întâlnirea dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu. Decizie total neașteptată







Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale, s-a întâlnit, azi, cu Răzvan Lucescu, președintele Federației Române de Fotbal (FRF). Cei doi au discutat despre viitorul lui „Il Luce”, dar nu au ajuns la nicio înțelegere. Totul a rămas în coadă de pește și vor urma câteva zile în care și antrenorul, și conducătorul vor analiza situația.

Lucescu nu a fost hotărât să părăsească banca primei reprezentative, Burleanu nu a vrut să se grăbească și să-l concedieze. În acest moment, cei de la FRF nu au o variantă clară de înlocuire, conform surselor federale. Într-o perioadă în care urmează meciurile decisive pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026.

Cele trei partide din preliminarii, cu Austria, Bosnia și San Marino nu mai contează decât pentru ca noul selecționer sau Lucescu, dacă rămâne, să regleze mecanismele unei naționale cu mari probleme.

Ca de multe alte ori, primul nume vehiculat a fost cel al lui Gheorghe Hagi. „Regele” e liber de contract, dar are mari dubii, pentru că știe nivelul slab al jucătorilor pe care îi are la dispoziție, conform apropiaților săi. Gică Popescu a spus ieri că fostul decar al naționalei ar fi prima variantă.

„Cred că este prima variantă, în eventualitatea în care Mircea ar pleca de la națională. Cred că Gică Hagi este prima variantă”, a anunțat Popescu la Digi Sport.

„Dacă poate să vină, cu cea mai mare plăcere mă dau la o parte. Gică trebuie să calculeze că nu are voie să facă nicio greșeală. Eu pot să mai fac, dar el nu mai are voie să mai facă”, a afirmat Lucescu după egalul din Cipru, scor 2-2.

Hagi ar risca foarte mult dacă ar prelua naționala. Pentru că o eventuală ratare a calificării ar reprezenta o grea povară pe care o va duce în spate. A doua, după cea de la debutul în cariera tehnician: ratarea Campionatului Mondial din 2002.