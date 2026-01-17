Social

Ruşii se tem de moldoveni. Alerta de călătorie a Ministerului de Externe de la Moscova

Ruşii se tem de moldoveni. Alerta de călătorie a Ministerului de Externe de la Moscova
Republica Moldova. Noi tensiuni diplomatice dintre Moscova şi Chişinău. Ministerul rus de externe a emis o alertă de călătorie în Republica Moldova, iar instituţia omologă de la Chişinău susţine că este vorba de o nouă tentativă de dezinformare pusă la cale de Kremlin

Avertismentul instituţiei conduse de Serghei Lavrov a fost emis vineri, 16 ianuarie, invocă o pretinsă discriminare şi hărţuire a ruşilor care vor să viziteze Republica Moldova.

Ruşii, „discriminaţi şi hărţuiţi”

Ministerul de Externe de la Moscova avertizează ruşii despre „numeroase cazuri de discriminare, hărțuire nejustificată și tratament inadecvat”.

„Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei recomandă insistent cetățenilor ruși să ia în considerare aceste riscuri și, dacă este posibil, să se abțină de la călătoriile în Republica Moldova”, se arată în comunicatul de presă emis de instituţia de la Moscova.

Potrivit alertei de securitate emisă de Ministerul rus de Externe, la sosirea pe aeroportul din Chișinău, deținătorii de pașapoarte rusești ar fi supuși în mod regulat „unor percheziții și inspecții umilitoare”. De asemenea, comunicatul menționează că cetățenii ruși ar petreace ore întregi așteptând în zona de tranzit, „fără facilități de bază sau acces la lumea exterioară”.

„Acest lucru a fost adesea urmat de refuzul intrării în țară sub pretexte inventate. Aplicarea arbitrară a legii, detenția forțată la frontieră și urmărirea penală fără dovezi credibile sunt frecvente. La plecarea din Chișinău, procedurile de control sunt amânate în mod deliberat, determinând pasagerii să piardă zborurile”, se menţionează în document.

Controlul paşapoartelor la Aeroportul Internaţional Chişinău/Sursa foto: Poliţia de frontieră

Reacţia Ministerului de Externe de la Chişinău

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a venit cu o reacție la avertismentul de călătorie al instituţiei similare de la Moscova, menţionând că Moldova este o ţară sigură pentru vizitatori, iar legislaţia naţională este aplicată la fel pentru toţi cetăţenii străini, indiferent de naţionalitate şi ţara de unde vin.

„Republica Moldova este o țară sigură pentru vizitatori. Nu există riscuri de securitate care să justifice alerte de călătorie de natura celor enunțate de Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse. Autoritățile Republicii Moldova aplică legislația națională în mod nediscriminatoriu tuturor cetățenilor străini, inclusiv cetățenilor Federației Ruse, în conformitate cu standardele internaționale și cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului”, se menţioneaţă în reacţia Ministerului de Externe de la Chişinău.

Ttodată, Ministerul Afacerilor Externe de la Chişinău califică alerta de securitate a Moscovei drept tentative de prezentare eronată a realităților din Republica Moldova și îndeamnă la o informare corectă și responsabilă a publicului.

Recidiva Moscovei

Nu este pentru prima dată când Federația Rusă emite o avertizare de călătorie în Republic Moldova. Un astfel de avertisment a fost emis în aprilie 2025. Atunci Ministerul de Externe al Federaţiei Ruse a acuzat printr-o notă informativă autoritățile de la Chișinău de discriminare față de cetățenii ruși care intră în Republica Moldova.

„La sosirea pe Aeroportul din Chișinău, deținătorii de pașapoarte rusești sunt adesea supuși unor proceduri umilitoare de inspecție părtinitoare care pot dura mai multe ore”, se menţiona în nota informativă.

Diplomaţia moldovenească a respins acuzaţiile ca nefondate.

