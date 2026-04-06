Rușii se împotrivesc presiunii de a instala aplicația MAX. Telegram rămâne preferată

Autoritățile de la Moscova depun eforturi pentru a impune populației ruse utilizarea aplicației de mesagerie MAX, au povestit mai mulți cetățeni. Ei au spus că privesc această inițiativă cu neîncredere și refuză să o instaleze.

Campania face parte dintr-un efort mai larg al Kremlinului de a controla comunicațiile digitale. În ultimii ani, autoritățile ruse au restricționat internetul mo bil, au blocat servicii de mesagerie precum Telegram și au încurajat utilizarea de rețele private virtuale (VPN) pentru a evita cenzura.

În acest context, MAX este promovată ca o „aplicație națională de mesagerie”, deținută de compania VK, condusă de fiul unui consilier apropiat președintelui Vladimir Putin.

Unii ruși simt presiunea utilizării obligatorii a acestei aplicații. Irina Matveeva, saxofonistă din Moscova, a declarat: „Dar nu sunt fericită cu această situație. Încerc să o folosesc cât mai puțin posibil”. Matveeva a explicat că a instalat MAX doar pentru a putea comunica cu elevii săi, dar consideră blocarea Telegram „confuză și frustrantă”.

Alți intervievați au exprimat un scepticism similar, criticând perturbările constante ale internetului și dificultățile de a alterna între aplicații. Două persoane au spus însă că folosesc MAX fără probleme, abandonând treptat Telegram și WhatsApp.

Oficialii ruși susțin că aplicația națională este necesară pentru protecția securității statului, argumentând că servicii internaționale de mesagerie ar fi vulnerabile la infiltrări de informații străine. MAX a raportat 107 milioane de utilizatori la un an de la lansare, extinzându-și prezența și în Asia, Africa, America Latină și Orientul Mijlociu, potrivit Reuters.

Criticii, inclusiv activiștii opoziției, au avertizat că serviciile de securitate ruse pot accesa datele colectate de MAX, iar inteligența artificială ar analiza informațiile pentru a monitoriza disidența și opinia publică. Olga Kravets, utilizatoare din Moscova, a declarat: „Le cer intenționat celor apropiați să nu o descarce, pentru că Telegram îmi este mai apropiată”.

Situația amintește de tradiția de rezistență discretă la cenzură în Rusia, de la satirele din perioada țaristă până la publicarea clandestină a literaturii interzise în perioada sovietică, cunoscută sub numele de „samizdat”.

Anna, o altă utilizatoare, a explicat că a păstrat aplicația doar pentru că portalul de servicii publice Gosuslugi trimite coduri de confirmare prin MAX: „Dar nu intenționez să o folosesc”. Denis Kuskov, directorul TelecomDaily, a declarat că instalarea forțată a aplicațiilor este „o alegere care ar trebui să rămână personală”.