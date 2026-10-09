Rusia și Belarus revin la o competiție olimpică organizată în România

Tinerii sportivi din Rusia și Belarus vor putea participa la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE), organizat la Brașov în perioada 14–21 februarie 2027, însă nu vor concura sub drapelele naționale. Decizia a fost luată joi, 8 octombrie, de Comitetul Executiv al Asociației Comitetelor Olimpice Europene (EOC), în cadrul reuniunii desfășurate la Split, în Croația.

Comitetul Executiv al EOC a stabilit regulile în baza cărora sportivii din Rusia și Belarus vor putea participa la ediția de iarnă a FOTE Brașov 2027. Potrivit hotărârii, reprezentanții celor două state vor concura sub denumirile Comitetul Olimpic din Rusia (ROC) și Comitetul Olimpic din Belarus (BOC).

În privința echipamentelor, sportivii vor putea afișa doar sigla comitetului olimpic național din care fac parte.

EOC a stabilit că sportivii ruși și belaruși vor concura sub drapelul organizației europene, nu sub steagurile țărilor de origine.

În cazul ceremoniilor de premiere, va fi utilizat imnul folosit de Comitetul Internațional Olimpic la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. Prin aceste reguli, EOC urmărește să permită participarea tinerilor sportivi indiferent de naționalitatea lor, în acord cu poziția Comitetului Internațional Olimpic referitoare la autonomia sportului.

Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu, care face parte și din Comitetul Executiv al EOC, a declarat că pregătirile pentru competiția din Brașov vor urmări respectarea celor mai înalte standarde de organizare.

„Festivalul Olimpic al Tineretului European nu este doar o competiție sportivă, ci și o oportunitate de a forma caractere, de a construi punți între oameni și de a transmite valorile care stau la baza Mișcării Olimpice”, a afirmat Mihai Covaliu.

Acesta a mai spus că organizatorii își propun să asigure condiții sigure și corecte pentru toți participanții. Potrivit președintelui COSR, competiția trebuie să pună accent pe performanță, respect și fair-play.

În timpul reuniunii din Croația, membrii Comitetului Executiv al EOC au analizat și stadiul organizării celor două ediții ale Festivalului Olimpic al Tineretului European programate pentru anul 2027.

Președinta Comisiei EYOF din cadrul EOC, Liney Halldórsdóttir, a prezentat informații despre pregătirile pentru ediția de iarnă, găzduită de Brașov, și cea de vară, care va avea loc la Lignano Sabbiadoro, în Italia.

În ceea ce privește evenimentul din România, raportul privind organizarea a fost prezentat de Dan Ghiță, directorul Comitetului de Organizare și viceprimar al municipiului Brașov.

Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Brașov se va desfășura între 14 și 21 februarie 2027. Competiția va reprezenta cea de-a XVIII-a ediție de iarnă a FOTE.