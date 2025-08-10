International Rusia. Producția de avioane, în scădere din cauza sancțiunilor







În 2025, producătorii de avioane din Rusia au livrat doar un singur avion comercial, deși planul prevedea 15 unități, arată datele companiei elvețiene de analiză ch-aviation. Producția este afectată de sancțiunile occidentale, care blochează accesul la componente străine, iar dobânzile ridicate reduc posibilitățile de investiții, potrivit Reuters.

De la începutul invaziei Ucrainei, în februarie 2022, Rusia nu mai are acces la aeronave și piese de schimb produse în Occident. Astfel, companiile aeriene au fost determinate să apeleze la importuri prin intermediari.

„Nu există bază de componente, tehnologie, facilități de producție sau ingineri. Crearea tuturor acestora de la zero durează ani, dacă nu chiar decenii”, a declarat o sursă din industrie.

Rusia depinde în mare măsură de transportul aerian intern, o necesitate impusă de întinderea geografică a țării. Situația flotei devine tot mai dificilă după incidentele recente, printre care se numără prăbușirea unui Antonov An-24 din 1976, în care au murit 48 de persoane, și suspendarea a zeci de zboruri Aeroflot în urma unui atac cibernetic.

Problemele din aviație fac parte dintr-un declin industrial mai amplu. În iulie, producția fabricilor a scăzut în cel mai rapid ritm din martie 2022, iar creșterea economică încetinește. Dobânzile ridicate au afectat producția de automobile, exporturile de metale și produse petroliere, precum și planurile de construcție a aeronavelor.

În 2021, Rusia a introdus în flotă 52 de avioane comerciale noi, majoritatea produse de Airbus și Boeing. Din 2022 și până în prezent, au fost livrate doar 13 aeronave – 12 Superjet și un Tupolev Tu-214.

Guvernul a redus semnificativ obiectivele, de la 171 la 21 de avioane pentru perioada 2024–2025, iar compania Rostec a amânat cu doi ani, până în 2026, producția de serie a modelelor MC-21, SJ-100 și IL-114.

În ciuda eforturilor de internalizare a producției, Rusia continuă să importe componente prin intermediari din Turcia, China, Kârgâzstan și Emiratele Arabe Unite. Printre acestea se numără piese fabricate de Safran, Honeywell și Rolls-Royce, fără dovezi de încălcare a sancțiunilor.

Lipsa de avioane noi, împreună cu cererea ridicată, a dus la creșterea constantă a prețurilor biletelor. Moscova a apelat chiar la companii aeriene din Kazahstan și Uzbekistan pentru a opera zboruri interne în Rusia.