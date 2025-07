Accident aviatic în Rusia: Toți pasagerii au murit

Accident aviatic grav în Rusia. Un avion de pasageri de tip Antonov An-24, aparținând companiei aeriene Angara, s-a prăbușit joi dimineață în regiunea Amur, în estul îndepărtat al Rusiei. La bordul aeronavei se aflau 49 de persoane, iar autoritățile confirmă că nu există supraviețuitori.

Aeronava, care efectua o cursă internă între orașele Blagoveșcensk și Tînda, a dispărut de pe radare la scurt timp după decolare. Informația a fost anunțată public de guvernatorul regiunii Amur, Vasili Orlov, pe rețelele sociale.

Ulterior, un elicopter de salvare de tip Mi-8, aparținând autorităților aviatice civile ruse, a localizat epava în flăcări a avionului, într-o zonă împădurită situată la aproximativ 16 kilometri de Tînda. Din aer, echipele de intervenție nu au putut identifica niciun supraviețuitor, iar echipajele de căutare terestră au fost trimise imediat la fața locului.

Potrivit datelor preliminare, la bordul avionului se aflau 43 de pasageri, inclusiv cinci copii, și șase membri ai echipajului. Anumite surse din Ministerul pentru Situații de Urgență au comunicat o cifră parțial diferită, menționând până la 40 de persoane la bord – o discrepanță explicabilă prin raportările din faza incipientă a anchetei.

First footage from the crash site of the An-24 in the Amur region, Russia. The plane crashed 15 kilometers from the city of Tynda. There were 48 people on board. All are presumed dead.

Technical failure and pilot error are being considered the main causes of the tragedy.… pic.twitter.com/50ehCLAyFg

— Russian Market (@runews) July 24, 2025