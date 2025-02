Rusia, atac devastator asupra Ucrainei. Kievul și Milakovul au fost vizate

Cel puțin o persoană a fost rănită în atacurile cu drone din Rusia, de peste noapte, care au provocat, un incendiu într-o clădire de infrastructură critică în orașul sudic Mikolaiv și au avariat case în regiunea Kiev, au declarat oficialii ucraineni duminică.

Militarii ucraineni au declarat că Rusia a lansat 143 de drone, dar au doborât 95 dintre ele, în timp ce 46 nu au ajuns la țintele lor, probabil din cauza contramăsurilor electronice.

Incendiul din Mikolaiv a fost stins rapid, a declarat Vitalii Kim, guvernatorul regiunii mai mari Mikolaiv, pe aplicația de mesagerie Telegram. Nu era clar ce infrastructură a fost afectată.

Cinci blocuri de apartamente și mai multe spații comerciale și de birouri au fost avariate ca urmare a căderii resturilor de dronă.

În regiunea capitalei Kiev, mai multe case au fost avariate într-un atac cu drone, a declarat Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei pe Telegram. Nu au fost raportate răniți, au adăugat ei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a îndemnat din nou aliații occidentali să ofere Ucrainei mai multe apărarea aeriană, având în vedere că Rusia deține acum 20% din Ucraina și avansează lent spre est, pe măsură ce invazia pe scară largă a Moscovei se apropie de al treilea an.

El a citat date care arătau că, în ultima săptămână, Rusia a lansat aproximativ 1.220 de bombe aeriene, peste 850 de drone și mai mult de 40 de rachete în zonele controlate de guvern din Ucraina.

Ambele părți neagă că ar viza civili în războiul pe care Rusia l-a început cu invazia în Ucraina acum aproape trei ani.

Mykolaiv: Another russian drone detonated on a children's playground, just 20 meters from an apartment building.

The explosion shattered windows in nearby buildings, damaged interior doors, and littered the entire yard with debris and building materials. pic.twitter.com/fV2eEbnewe

— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) February 16, 2025