Aeroporturile din Rusia au fost închise temporar de 993 de ori în luna august, pe fondul alertelor privind dronele, acesta fiind cel mai ridicat bilanț lunar înregistrat de la începutul invaziei ruse în Ucraina, potrivit EuroNews.

Restricțiile au afectat 32 de aeroporturi, inclusiv principalele aeroporturi din Moscova și din zona Sankt Petersburg.

Datele provin de la compania de securitate aviatică Osprey Flight Solutions și indică o creștere puternică a perturbărilor din aviația civilă rusă.

Numai în lunile iunie, iulie și august au fost raportate 2.182 de închideri temporare, peste totalul de 1.923 de cazuri înregistrate pe parcursul întregului an 2025.

Cifra din august înseamnă, în medie, aproximativ 32 de închideri de aeroport pe zi. Comparativ cu luna precedentă, numărul a crescut cu mai mult de o treime, iar raportat la nivelul din urmă cu șase luni, frecvența a fost de aproximativ cinci ori mai mare.

Restricțiile nu înseamnă că aeroporturile au rămas închise permanent. În majoritatea situațiilor, operațiunile au fost suspendate temporar după apariția unor amenințări cu drone, iar zborurile au fost oprite, întârziate sau redirecționate până când autoritățile au considerat că riscul a scăzut.

Printre aeroporturile afectate în mod repetat s-au numărat cele patru mari aeroporturi ale Moscovei: Șeremetievo, Vnukovo, Domodedovo și Jukovski.

Autoritățile ruse folosesc protocolul denumit „Kover” în situații în care există o amenințare aeriană. În astfel de momente, traficul civil poate fi suspendat temporar, iar aeronavele aflate în zbor pot fi redirecționate către alte aeroporturi.

Măsura este una de siguranță, însă repetarea ei afectează întregul lanț de transport aerian. Întârzierile și anulările se propagă către alte curse, iar companiile aeriene trebuie să reorganizeze echipajele, aeronavele și orarele de zbor.

Potrivit datelor analizate de The Insider pe baza informațiilor Osprey Flight Solutions, august a avut un nivel al închiderilor de aproximativ 6,1 ori mai mare decât media zilnică din 2025.

Creșterea numărului de restricții coincide cu intensificarea activității dronelor. Osprey Flight Solutions estimează că aproximativ 16.000 de drone ucrainene au intrat în spațiul aerian rusesc în august, față de aproximativ 11.000 în iunie și 13.000 în iulie.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat, la începutul lunii septembrie, companiile aeriene și societățile de asigurări cu privire la riscurile operaționale asociate zborurilor în spațiul aerian rusesc. El a susținut că acesta devine tot mai nesigur pentru aviația civilă.

Moscova acuză Ucraina pentru atacurile cu drone, în timp ce Kievul susține că operațiunile sale urmăresc obiective militare și infrastructură din Rusia și că nu vizează aeronave civile.

Problemele nu s-au oprit odată cu încheierea lunii august. În primele trei zile ale lunii septembrie, în Rusia au fost anulate, în medie, 86 de zboruri pe zi, potrivit datelor FlightRadar24 citate de presa internațională.

În zona Moscovei, unele nopți au adus zeci de zboruri întârziate sau anulate. Situația a determinat și schimbări în comportamentul pasagerilor, în special pe rutele interne importante.

Pe relația Moscova-Sankt Petersburg, numărul pasagerilor a scăzut cu aproximativ 20-23%, în timp ce cererea pentru transportul feroviar a crescut cu circa 20%, potrivit datelor prezentate de Mediafax.

Perturbările repetate nu afectează doar operatorii ruși. Unele companii aeriene internaționale care continuă să opereze în Rusia și-au modificat rutele sau au suspendat temporar anumite operațiuni.

Printre operatorii menționați în relatările recente se află Pegasus, Flydubai și Air India. În paralel, avertismentele privind siguranța zborurilor pot avea efecte asupra costurilor de asigurare și asupra deciziilor companiilor care operează în regiune.

Pentru aviația civilă rusă, problema nu este doar numărul punctual de zboruri anulate. Repetarea restricțiilor creează o incertitudine operațională care poate afecta programarea curselor, conectivitatea dintre orașe și costurile transportului aerian.

Cele 993 de închideri temporare din august reprezintă cel mai ridicat bilanț lunar raportat până acum în contextul războiului. Mai important, cele 2.182 de restricții consemnate în cele trei luni de vară au depășit deja totalul înregistrat în Rusia pe parcursul întregului an 2025.

Evoluția indică o presiune tot mai mare asupra aviației civile ruse, într-un moment în care atacurile cu drone au devenit mai frecvente și mai extinse geografic. Pentru pasageri și operatori, consecința imediată este creșterea numărului de întârzieri, anulări și modificări de rută.