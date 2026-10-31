Prezența ministrului rus de Externe la reuniunea G20 de la Atlanta a provocat tensiuni între delegațiile europene și organizatorii americani. Discuțiile au vizat războiul din Ucraina, conflictul din Orientul Mijlociu și disputele comerciale, fără perspectivele unui comunicat comun.

Secretarul de Stat american Marco Rubio a anulat fotografia oficială de grup a miniștrilor de Externe din G20, după ce mai mulți reprezentanți europeni au refuzat să apară în aceeași imagine cu ministrul rus Serghei Lavrov, potrivit Associated Press.

Reuniunea a început vineri, la Atlanta, într-un context marcat de divergențe privind războiul din Ucraina, relațiile cu Rusia și securitatea internațională. Fotografia de grup a devenit primul moment tensionat al întâlnirii, după ce prezența lui Lavrov a provocat reacții negative din partea unor delegații europene.

La deschiderea reuniunii, Rubio a vorbit despre crizele economice și geopolitice care afectează ordinea internațională. „Ne aflăm într-un moment critic. Ne confruntăm cu o serie de crize economice și geopolitice interconectate”, le-a spus acesta participanților.

Ministrul britanic de Externe, Ed Miliband, a criticat acțiunile Moscovei, afirmând că acestea reprezintă „un atac nu doar asupra Ucrainei, ci asupra tuturor, care calcă în picioare dreptul internațional, suveranitatea și autodeterminarea”.

Șeful diplomației germane, Johann Wadephul, a declarat că „nu există normalitate în relația cu Rusia”, dar a susținut că disputele trebuie discutate în cadrul negocierilor.

La rândul său, Serghei Lavrov a criticat perspectiva aderării Poloniei la G20, afirmând că Moscova nu vede motive pentru invitarea Varșoviei și că aceasta „nu aduce nimic” grupului.

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a explicat dificultatea obținerii unei poziții comune: „Avem războaie în desfășurare și avem participanți la aceste războaie în jurul mesei, așa că este foarte dificil să convenim asupra unei poziții comune”.

Participanții nu se așteaptă la un acord asupra principalelor subiecte și nici la adoptarea unui comunicat comun la finalul reuniunii de sâmbătă. Delegațiile încearcă totuși să pregătească summitul liderilor G20 din decembrie, care va fi găzduit de Donald Trump în Florida.

O altă dispută privește absența Africii de Sud, membru fondator al grupului, care nu a fost invitată de administrația americană. Nici Ucraina nu participă, în timp ce Polonia a fost invitată și urmărește obținerea statutului de membru.

Pe agenda reuniunii se află și conflictul dintre SUA, Israel și Iran, tarifele comerciale americane, tensiunile dintre China și statele vecine din Marea Chinei de Sud și libertatea de navigație. Rubio a avut întâlniri separate cu miniștrii de Externe ai Arabiei Saudite și Turciei, în contextul temerilor privind posibile noi atacuri americane asupra Iranului.