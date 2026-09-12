Semnalul Wi-Fi pe care îl folosim zilnic pentru telefoane, televizoare și computere poate avea și o funcție mai puțin cunoscută: detectarea și identificarea persoanelor dintr-o încăpere. Cercetătorii de la Institutul KASTEL pentru Securitatea și Fiabilitatea Informației din Germania au scos la lumină o metodă care analizează felul în care undele radio se reflectă de corpul uman și de obiectele din jur. Cu ajutorul inteligenței artificiale, datele astfel obținute pot fi transformate în reprezentări care permit recunoașterea unei persoane.

Experimentul, realizat pe 197 de participanți, a indicat o precizie de identificare de aproape 100%. Mai mult, persoana urmărită nu trebuie să fie conectată la rețeaua Wi-Fi și nici să poarte asupra sa vreun dispozitiv.

Wi-Fi-ul este prezent în aproape orice locuință, birou sau spațiu public, iar semnalele sale se propagă permanent prin încăperi. Cercetătorii de la au arătat că aceste unde radio pot furniza informații despre poziția și mișcarea unei persoane.

Undele se reflectă de pereți, mobilier, obiecte și corpul uman. Atunci când o persoană se deplasează printr-o încăpere, modul în care semnalul ajunge la dispozitivele Wi-Fi se modifică.

Prin analizarea acestor schimbări, un sistem poate extrage informații despre forma corpului și despre mișcările persoanei. Conceptul seamănă cu ecolocația, însă folosește unde radio în locul sunetului.

Una dintre cele mai importante concluzii ale cercetării este că ținta nu trebuie să fie conectată la rețeaua Wi-Fi. Semnalele emise de alte dispozitive aflate în apropiere pot fi suficiente pentru ca sistemul să obțină informații despre persoana din încăpere.

Prin urmare, simpla oprire a telefonului nu înseamnă neapărat că o persoană nu mai poate fi detectată prin această metodă. Tehnologia exploatează semnalele wireless existente în mediul respectiv, nu comunicația telefonului celui urmărit.

Cercetătorii au analizat ceea ce se numește Beamforming Feedback Information, date de feedback utilizate de dispozitive pentru optimizarea transmiterii semnalului Wi-Fi.

Aceste informații pot conține indicii despre modul în care undele radio se propagă și se modifică într-un spațiu. Cercetarea arată că ele pot fi folosite pentru detectarea oamenilor cu ajutorul unor echipamente Wi-Fi obișnuite.

Metoda este diferită de unele sisteme experimentale care au nevoie de senzori special construiți pentru detectare. În acest caz, infrastructura wireless existentă poate furniza datele necesare analizei.

Rolul inteligenței artificiale devine important după colectarea datelor. Modelele de învățare automată pot analiza modificările semnalului și pot genera reprezentări care oferă informații despre persoana detectată.

Sistemul poate învăța caracteristici asociate aspectului și modului de deplasare al unei persoane. După antrenare, identificarea poate fi realizată în câteva secunde.

Astfel, semnalele radio pot furniza informații care, în anumite condiții, ar permite recunoașterea unei persoane fără utilizarea imaginilor obținute de o cameră.

Cercetătorii au testat metoda pe 197 de persoane. Rezultatele prezentate în cercetare indică o precizie de identificare de aproape 100%.

Sistemul a fost capabil să distingă participanții inclusiv atunci când aceștia erau observați din unghiuri diferite sau aveau stiluri diferite de mers.

Performanța obținută ridică însă și probleme legate de protejarea vieții private. Spre deosebire de o cameră, un sistem bazat pe semnale radio nu este la fel de ușor de observat de persoana care ar putea fi detectată.

Un router Wi-Fi obișnuit este, de regulă, privit ca un dispozitiv care oferă acces la internet. Cercetarea arată însă că semnalele sale pot fi analizate și pentru a obține informații despre ceea ce se întâmplă într-un spațiu.

Routerul poate rămâne într-un colț al încăperii, în timp ce undele radio se propagă prin pereți și se reflectă de obiectele și persoanele din jur.

Această caracteristică face ca tehnologia să ridice întrebări importante despre supraveghere. O cameră poate fi identificată vizual, în timp ce un sistem care folosește unde radio poate fi mult mai greu de observat.

Autorii studiului atrag atenția asupra riscului ca rețelele wireless răspândite în locuințe, birouri și spații publice să poată fi transformate în instrumente de supraveghere.

Problema poate deveni deosebit de sensibilă în situații în care identificarea oamenilor ar putea avea consecințe, inclusiv în cazul protestelor sau al altor activități desfășurate de persoane care doresc să nu fie identificate.

Cercetătorii susțin că mecanismele de protejare a vieții private ar trebui integrate direct în viitoarele tehnologii Wi-Fi. Ei indică inclusiv standardul IEEE 802.11bf, asociat cu utilizarea Wi-Fi pentru funcții de detectare și sensing.

Cercetarea schimbă astfel modul în care poate fi privită o tehnologie prezentă aproape peste tot. Wi-Fi-ul nu mai înseamnă doar acces la internet: în anumite condiții, aceleași unde radio pot oferi informații despre oamenii și obiectele aflate într-o încăpere.