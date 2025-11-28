Rompetrol Rafinare, pierderi de 20 de milioane de dolari în primele nouă luni din 2025

Rompetrol Rafinare, controlată de grupul kazah KazMunayGas și administrator al rafinăriei Petromidia, a înregistrat pierderi de 20,6 milioane de dolari în primele nouă luni din 2025, potrivit raportului financiar al companiei.

Rompetrol Rafinare a raportat pierderi de 20,6 milioane de dolari în primele nouă luni ale acestui an, comparativ cu 66,7 milioane de dolari în aceeași perioadă din 2024. Rezultatul negativ a fost influențat de volatilitatea cotațiilor internaționale și de cadrul fiscal aplicabil.

„Compania reiterează nevoia stringentă enunţată de mediul de business ca iniţiative fiscale precum impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) să fie abrogate şi înlocuite cu soluţii sustenabile, completate cu stimulente pentru investiţii în domenii strategice” au declarat reprezentanții companiei.

Compania a reiterat necesitatea ajustării cadrului fiscal, menționând că impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) ar trebui înlocuit cu soluții sustenabile și stimulente pentru investiții în domenii strategice. Rompetrol Rafinare își propune să își mențină rolul în stabilitatea sectorului energetic și să își diversifice operațiunile.

Cifra de afaceri brută a Rompetrol Rafinare a crescut la 4,44 miliarde de dolari în primele nouă luni ale anului, de la 3,57 miliarde dolari în aceeași perioadă din 2024. Rezultatul operațional (EBITDA) a înregistrat 175 de milioane de dolari, iar rafinăriile Petromidia și Vega au procesat în total 4,61 milioane de tone de materii prime.

Producția de carburanți a fost de 3,52 milioane de tone, dintre care rafinăria Petromidia a procesat peste 4,3 milioane de tone de materii prime, rezultând aproximativ 1,25 milioane de tone de benzină și 2,28 milioane de tone de carburanți diesel și Jet A1. Vânzările au fost realizate în proporție de aproximativ 60% pe piața internă.

Rafinăria Vega a procesat circa 281.000 de tone de materie primă în primele nouă luni ale anului, în principal datorită cantităților primite de la Petromidia. Producția totală de polimeri a fost de 62.000 de tone, vânzările fiind direcționate preponderent către piața internă.

Vânzările de carburanți pe retail au scăzut ușor din cauza cererii reduse, influențate de TVA, accize și puterea de cumpărare. În schimb, vânzările en-gros au crescut, iar la finalul lunii septembrie rețeaua de distribuție a Rompetrol Rafinare din România număra 1.206 puncte de comercializare, incluzând stații proprii, partenere și mobile.