Românii, vizați de avertizările MAE după un incendiu puternic în apropiere de Marsilia

Un incendiu violent izbucnit joi seara, 17 iulie 2025, în apropierea localității Martigues, situată la aproximativ 40 de kilometri de Marsilia, a pus autoritățile franceze în alertă maximă. Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), focul s-a extins rapid într-o zonă împădurită din regiunea Bouches-du-Rhône, afectând peste 150 de hectare de vegetație și continuă să ardă necontrolat.

Extinderea rapidă a incendiului este favorizată de condițiile meteorologice extreme, în special de rafalele de vânt care ating viteze de până la 70 km/h. Din această cauză, flăcările s-au răspândit cu viteză în mai multe direcții, punând în pericol zonele rezidențiale din apropiere. Autoritățile locale iau în calcul evacuarea unor perimetre afectate sau cu risc crescut de propagare a focului.

Populația a fost alertată prin sistemul național FR-Alert, prin care li s-a recomandat cetățenilor să rămână în locuințe, să închidă ferestrele și ușile și să evite deplasările inutile. Persoanele aflate în structuri de cazare temporare, cum ar fi rulotele sau campingurile, au fost sfătuite să evacueze zona cât mai repede posibil.

Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor români aflați în sudul Franței sau care intenționează să tranziteze zona afectată să fie extrem de prudenți și să urmeze indicațiile autorităților franceze. De asemenea, aceștia sunt încurajați să urmărească în mod constant comunicările oficiale transmise prin mass-media, rețele sociale sau platformele instituțiilor publice.

Românii care se confruntă cu o situație de urgență pot apela la Consulatul General al României la Marsilia. Sunt disponibile două linii telefonice directe: +33 491221787 și +33 491221741, apelurile fiind redirecționate automat către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate. Operatorii call-center oferă sprijin non-stop, în regim de permanență.

🔥 Violent incendie cette nuit à Martigues. 👨‍🚒 Plus de 1000 #Pompiers mobilisés pour contenir les flammes et protéger la ville. 💪 Soutien aux habitants et aux secours. ⚠️ L’État doit agir : un vrai plan national contre les incendies est urgent.#Martigues pic.twitter.com/k6lt7xaF8s

— Jeremy Bacchi (@JeremyBacchi) July 18, 2025