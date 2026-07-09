Românii pierd în continuare timp la ghișee. Ce arată un nou studiu

Românii pierd în continuare timp la ghișee. Peste 8 din 10 români au fost nevoiți să aștepte la ghișeele instituțiilor publice în ultimele 12 luni, potrivit unui studiu anunțat de Centrul de Formare APSAP. Cercetarea, realizată pe un eșantion de 3.308 respondenți din toate regiunile țării, arată că jumătate dintre participanți descriu experiența cu administrația publică drept mediocră și consideră că sistemul funcționează încă după logica „dosarului cu șină”.

Peste 8 din 10 români au așteptat la ghișeele instituțiilor publice în ultimul an, potrivit unui studiu realizat de Centrul de Formare APSAP. Datele arată că aproape jumătate dintre participanți consideră că administrația publică din România funcționează în continuare după logica „dosarului cu șină”, iar experiența cu serviciile publice este percepută ca fiind una mediocră.

Autorii cercetării arată că, deși percepția generală asupra administrației s-a îmbunătățit și aceasta nu mai este văzută de majoritatea respondenților drept un dezastru, relația cu instituțiile statului înseamnă în continuare timp pierdut, documente pe hârtie și drumuri repetate. Totodată, peste jumătate dintre participanți apreciază că administrația funcționează încă după modelul „dosarului cu șină”.

Studiul a fost realizat în perioada august 2025 – iunie 2026 și a analizat percepția românilor asupra administrației publice, birocrației, fiscalității, economiilor personale și relației dintre stat, cetățean și mediul privat.

„Trebuie spus corect: administraţia publică din România nu mai este percepută de majoritatea respondenţilor ca un dezastru. Acesta este un lucru bun. Problema este că foarte mulţi oameni o percep ca fiind mediocră. Iar mediocritatea, într-un stat modern, nu poate fi obiectiv final. Cetăţeanul nu ar trebui să fie mulţumit că «a mers şi aşa», ci să simtă că instituţia publică îi respectă timpul, drepturile şi demnitatea”, declară Bogdan-Costin Fârşirotu, preşedintele Centrului de Formare APSAP.

Potrivit studiului, la întrebarea privind frecvența cu care au fost nevoiți să aștepte la coadă pentru servicii precum autorizații, permise, înregistrări, taxe, acte sau servicii medicale, 18,1% dintre respondenți au răspuns că au stat la coadă de fiecare dată, 29,7% de cele mai multe ori, iar 33,9% ocazional.

În total, 81,7% dintre respondenți au trecut prin această experiență în ultimele 12 luni, în timp ce doar 13,6% spun că s-au confruntat rar cu astfel de situații.

„Pentru mulţi oameni, statul înseamnă încă drumuri, programări, ghişee, copii după acte şi explicaţii repetate. Timpul pierdut pentru obţinerea unui serviciu cântăreşte în evaluarea administraţiei la fel de mult ca serviciul în sine”, se arată în document.

Participanții la studiu au fost rugați să evalueze, pe o scară de la 1 la 5, în ce măsură administrația publică din România se bazează în continuare pe logica „dosarului cu șină”.

Datele prezentate de APSAP arată că 26,7% au acordat nota 5, iar 25,1% nota 4. Astfel, 51,8% dintre respondenți sunt de acord cu această afirmație. Alți 36,5% au ales nota 3, iar doar 11,7% au respins ideea, acordând note de 1 sau 2.

„Dosarul cu şină nu mai este doar un obiect de papetărie. A devenit o metaforă pentru felul în care cetăţeanul simte administraţia: complicată, lentă şi adesea neîncrezătoare în propriile baze de date. Adevărata digitalizare nu înseamnă să încarci online o copie după un act, ci să nu mai ceri cetăţeanului un document pe care statul îl are deja”, declară Bogdan-Costin Fârşirotu.

Studiul a fost realizat de Centrul de Formare APSAP în perioada august 2025 – iunie 2026, pe un eșantion de 3.308 respondenți din toate regiunile României, cursanți ai programelor de perfecționare profesională. Datele au fost colectate online și analizate statistic. Regiunea București-Ilfov este cel mai bine reprezentată, cu 31,7% dintre participanți. Urmează Nord-Est, cu 12,8%, Sud-Est, cu 11,1%, Nord-Vest, cu 11%, și Sud-Muntenia, cu 10,8%.

Potrivit cercetării, 81,5% dintre respondenți locuiesc în mediul urban, iar 18,5% în mediul rural. Autorii explică faptul că ponderea ridicată a participanților din Capitală și din marile orașe este influențată de nivelul mai ridicat al competitivității pe piața muncii, accesul mai facil la informație și nevoia de actualizare permanentă a competențelor.

„Românii nu mai privesc formarea profesională ca pe un moft. Pentru tot mai mulţi oameni activi pe piaţa muncii, perfecţionarea a devenit o formă de protecţie profesională. Într-o economie instabilă, cu taxe în creştere şi costuri mai mari, competenţele actualizate sunt una dintre puţinele forme reale de siguranţă”, afirmă preşedintele Centrului de Formare APSAP.

Centrul de Formare APSAP are o experiență de peste 20 de ani în domeniul formării profesionale. De-a lungul timpului, la cursurile și sesiunile organizate de instituție au participat peste 250.000 de persoane, dintre care peste 150.000 au luat parte la sesiunile online gratuite desfășurate începând cu anul 2020.