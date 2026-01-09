România va găzdui în 2026 Campionatul Mondial IHF Feminin de Tineret( U-18)

România va găzdui în perioada, 29 iulie – 9 august 2026, Campionatul Mondial IHF Feminin de Tineret (U18), după ce a primit dreptul de a organiza competiția, anunță Federația Română de Handbal .

Federația Internațională de Handbal (IHF) a aprobat organizarea competiției în România, decizia fiind luată în ședința Consiliului IHF din 19 decembrie 2025, după evaluarea candidaturii depuse de Federația Română de Handbal și a conceptului de organizare prezentat. Campionatul se va desfășura între 29 iulie și 9 august 2026.

Turneul va avea loc în orașele Mioveni, Pitești, Craiova și Râmnicu Vâlcea, faza finală urmând să se dispute la Pitești. Atribuirea evenimentului confirmă profesionalismul, capacitatea organizatorică și credibilitatea FRH, consolidând poziția României ca partener de încredere în comunitatea internațională a handbalului.

În urma celui de-al 40-lea Congres Ordinar al Federației Internaționale de Handbal (IHF) de la Cairo, desfășurat între 19 și 22 decembrie 2025, și a Congresului Ordinar al European Handball Federation (EHF) din septembrie 2025, România a obținut patru funcții-cheie în comisiile de decizie ale celor două foruri internaționale.

Narcisa Lecuşanu a fost reconfirmată membru în Comitetul Executiv al IHF, Nicolae Luca a fost ales membru al Comisiei de Arbitraj a IHF, Sorin Dinu ocupă funcția de vicepreședinte al Curții de Handbal a EHF, iar Cristina Vărzaru a fost aleasă membru în Comisia Metodică a EHF.

Acordarea Campionatului Mondial IHF Feminin de Tineret U18 reprezintă o recunoaștere a capacității României de a organiza competiții de cel mai înalt nivel și a muncii susținute a Federației Române de Handbal, a declarat președintele FRH, Constantin Din.

Evenimentul va fi al treilea turneu final major găzduit în 2026, alături de Campionatul European de Tineret U20 (8–19 iulie, Cluj-Napoca și Turda) și Campionatul European de Senioare (3–20 decembrie, România, Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia). Reprezentanții IHF vor colabora cu FRH pentru formalizarea contractului de organizare și coordonarea etapelor operaționale necesare pregătirii competiției, asigurând desfășurarea turneului la standarde înalte.