România va avea un supercomputer pentru inteligență artificială

România a intrat în etapa de implementare a proiectului RO AI Factory, lansat luni la ICI București. Cercetătorii, companiile și instituțiile publice vor putea folosi resurse de calcul, infrastructuri de date și instrumente pentru dezvoltarea și testarea unor modele și aplicații bazate pe inteligență artificială. Proiectul include și integrarea unui supercomputer optimizat pentru inteligență artificială, a anunțat Autoritatea Națională pentru Cercetare (ANC).

RO AI Factory este dezvoltată în cadrul inițiativei europene EuroHPC, prin care este construită o rețea de infrastructuri dedicate inteligenței artificiale. Potrivit ANC, proiectul din România va include un supercomputer optimizat pentru AI, infrastructuri de date și servicii necesare pentru dezvoltarea și antrenarea modelelor de inteligență artificială.

Cercetătorii și ceilalți utilizatori vor putea avea acces și la resurse de calcul de înaltă performanță, precum și la instrumente pentru folosirea sigură și responsabilă a inteligenței artificiale.

Noua infrastructură va putea fi utilizată de cercetători, companii și instituții publice pentru dezvoltarea, antrenarea și testarea unor soluții care folosesc AI.

Printre domeniile în care ar putea fi folosite aceste resurse se află sănătatea, agricultura, energia, industria și serviciile publice. Capacitățile de calcul vor putea fi utilizate inclusiv pentru analizarea unor volume mari de date și pentru simularea unor procese complexe.

Proiectul are în vedere și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii. Potrivit informațiilor prezentate de ANC, EuroHPC descrie RO AI Factory drept o infrastructură care ar trebui să ajute IMM-urile să treacă de la statutul de simpli utilizatori ai tehnologiei la cel de dezvoltatori activi de soluții bazate pe inteligență artificială.

Vicepreședintele Autorității Naționale pentru Cercetare, Daniel George Surdu, a declarat că dezvoltarea inteligenței artificiale nu depinde doar de accesul la tehnologie.

„Inteligența artificială are nevoie de infrastructură, date, competențe și oameni care să le poată transforma în soluții. RO AI Factory creează cadrul în care aceste resurse pot fi puse în relație și utilizate de cercetare, economie și administrație”, a afirmat Surdu.

Oficialul a vorbit și despre necesitatea ca România să își dezvolte propriile capacități în domeniu și, în același timp, să rămână conectată la infrastructurile europene.

„Pentru România, este important să avem capacitatea de a dezvolta și testa tehnologii AI în propriul nostru ecosistem de cercetare și inovare și să conectăm această capacitate la infrastructura europeană”, a mai declarat vicepreședintele ANC.

Reuniunea desfășurată la ICI București deschide etapa de implementare a proiectului RO AI Factory și aduce împreună organizațiile implicate în realizarea componentelor infrastructurii.

Printre direcțiile de lucru se numără dezvoltarea infrastructurii de date, a instrumentelor de inteligență artificială și a mecanismelor care permit accesul securizat la date. Proiectul prevede și dezvoltarea competențelor necesare pentru utilizarea noilor tehnologii.

Totodată, RO AI Factory va include un cadru destinat inteligenței artificiale de încredere și va fi conectată la inițiativele europene dezvoltate în același domeniu.

Prin această infrastructură, cercetarea, companiile și administrația publică din România ar urma să aibă acces la putere de calcul, date și expertiză pentru dezvoltarea unor aplicații AI în cadrul infrastructurii europene de calcul de înaltă performanță.