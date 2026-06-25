România se confruntă cu o criză profundă în ceea ce privește managementul talentelor și al specialiștilor cu studii superioare. În cursul anului 2025, piața internațională a muncii a înregistrat o transformare majoră, caracterizată printr-o reducere severă a mobilității transfrontaliere în rândul profesioniștilor de înaltă calificare, anunță Agerpres.

La nivel mondial, numărul persoanelor înalt calificate care s-au relocat în alte state a scăzut cu 11,6 procente comparativ cu anul precedent, atingând un prag de 3,3 milioane de indivizi. În acest context global restrictiv, țara noastră a raportat cele mai îngrijorătoare rezultate din întreaga zonă a Europei Centrale și de Est, eșuând în încercarea de a deveni o destinație atractivă sau de a-și securiza propriile resurse intelectuale.

O analiză detaliată realizată de Boston Consulting Group arată cum state puternice din Europa Occidentală, precum Franța, Spania și Germania, au reușit să își consolideze pozițiile strategice în această competiție acerbă.

Aceste națiuni au implementat mecanisme eficiente pentru a capta atenția absolvenților de universitate din domenii cheie. Spre exemplu, Franța și Spania s-au impus ca poli de atracție pentru experții din sectorul STEM, specialiștii în inteligență artificială și cercetători. În mod similar, Germania a urcat pe treapta a treia în topul celor mai dorite destinații globale pentru posesorii de titluri de doctorat.

La polul opus al performanței, realitatea din spațiul autohton este una alarmantă. Datele statistice plasează România pe ultima poziție din regiunea Europei Centrale și de Est în privința capacității de a aduce și de a menține în sistem persoanele cu un nivel ridicat de expertiză.

„Deşi mobilitatea globală a talentelor a scăzut cu aproape 12%, Europa Centrală şi de Est a înregistrat o scădere şi mai accentuată: numărul talentelor care au venit în regiune s-a redus cu 28%, până la 58.000 de persoane. Cea mai dramatică scădere a fost înregistrată în România, unde fluxul de intrare al talentelor cu studii universitare şi calificări ridicate a scăzut cu 58%, inclusiv o reducere de 61% în cazul doctoranzilor/doctorilor (PhD), de 50% în cazul specialiştilor AI şi de 42% pentru talentele STEM.

Rata de retenţie de 0,35 - cea mai scăzută din Europa Centrală şi de Est - indică faptul că aproximativ de trei ori mai mulţi profesionişti de înaltă calificare pleacă din România decât vin”, se arată în cercetare.

Dinamica regională evidențiază strategii diferite adoptate de statele vecine. Cehia reprezintă singurul exemplu pozitiv din zonă, reușind să mențină o rată de retenție favorabilă și să limiteze pierderile din fluxurile de specialiști. În schimb, Ungaria și Slovacia experimentează fenomene similare cu cel din România, înregistrând volume mai mari de plecări decât de sosiri în rândul elitei academice.

Slovenia a surprins prin rezultatele excelente obținute în securizarea specialiștilor cu doctorate, depășind chiar și performanțele Germaniei la acest capitol. În același timp, Polonia a continuat să atragă un număr ridicat de experți, deși volumul total al intrărilor a suferit o contracție de 21 de procente.

Pe plan internațional, segmentul inteligenței artificiale a cunoscut reconfigurări importante. Anul trecut, un număr de 315.000 de specialiști din acest sector au ales să își schimbe țara de reședință, valoare care marginește o scădere cu 43.000 de persoane față de intervalul precedent. Pe lângă statele europene menționate anterior, destinații precum Hong Kong, Suedia și Japoniei au raportat evoluții pozitive în atragerea acestei categorii profesionale strategice.

O ascensiune remarcabilă a fost înregistrată de Emiratele Arabe Unite, care au atras aproape 194.000 de experți de înaltă calificare și profesioniști din zona tehnologiei avansate, reușind să își majoreze cota de piață globală cu 0,8 puncte procentuale. De asemenea, Arabia Saudită s-a impus prin cea mai mare rată de creștere a retenției talentelor, cu un plus de 2,6 puncte procentuale în raport cu marile centre economice lumii.

Tendințele recente din piață indică un declin al polilor de atracție tradiționali vorbitori de limba engleză, care pierd teren în fața Europei continentale. Germania a profitat de acest context, urcând pe poziția a treia globală în preferințele cercetătorilor. Canada, care în trecut se afla printre primele trei opțiuni globale pentru forța de muncă înalt calificată, a coborât până pe locul al șaptelea, înregistrând o depreciere masivă a cotei de piață, de 2,1 puncte procentuale.

Deși Regatul Unit își păstrează poziția de top în primele trei opțiuni pentru experții în tehnologie, inteligență artificială și cercetare, indicatorii săi de atractivitate au înregistrat scăderi pe toate palierele analizate. În ceea ce privește India, această țară a reușit să ocupe un loc pe podium la atragerea specialiștilor din sferele tehnologice și științifice, însă raportul menționează că acest fenomen este determinat în principal de repatrierea cetățenilor indieni care lucrau în străinătate și mai puțin de capacitatea de a atrage noi talente de naționalitate străină.

Documentul de analiză intitulat BCG Top Talent Tracker 2Q 2026, oferit publicității de Boston Consulting Group, s-a bazat pe monitorizarea în timp real a datelor de mobilitate pentru 221 de milioane de profesioniști care dețin cel puțin o diplomă de licență, acoperind peste 200 de destinații geografice până la finalul anului 2025.