EVZ Special România, codașă la sănătatea dentară. Dr. Virginia Ardeleanu: Nu am fost educați să mergem la dentist. Video







O nouă ediție a podcastului „Capital de Sănătate” a fost difuzată pe canalul de Youtube „Hai România”. Invitata specială a acestei ediții a fost Virginia Ardeleanu, un medic stomatolog care a dezvoltat o rețea de clinici de succes în România. În dialogul purtat alături de Sorin Andreiana, redactor-șef Revista Capital, medicul a vorbit despre problema sănătății orale din România. Țara noastră se află la coada clasamentului UE din punct de vedere al numărului de tratamente dentare realizate anual.

În cadrul podcastului, medicul a spus și povestea business-ului său, de la începuturi și până în prezent. Virginia Ardeleanu, directorul medical și fondatoarea Clinicilor Dr. Ardeleanu, deține în prezent 6 locații la nivel național. În 2026, rețeaua va ajunge la 10 clinici, care vor fi amplasate în diferite orașe.

Medicină dentară în România

Potrivit datelor, erau 17.000 de cabinete dentare în România în 2023. De asemenea, din acest total, 90% se află în mediul urban. Invitata a explicat că un concept precum cel ilustrat de clinicile Dr. Ardeleanu ar putea fi o soluție pentru ca și mediul rural să aibă acces la servicii de calitate.

„Jucătorii merg în mediul urban mare. Toată lumea fuge de mediul rural. Este adevărat că este mult mai greu. Însă și oamenii aceia au nevoie de serviciile noastre. Noi când alegem o locație, ne uităm ce cabinete dentare sunt, ce servicii oferă, ce putem să oferim extra. Ne uităm și la satele și comunele din jurul acelui oraș. Sunt foarte multe în care există servicii dentare, dar nu sunt la standardele conforme ale anului 2025. Iar pacientul, indiferent dacă se află într-un oraș de 2 milioane de locuitori sau se află într-un sat de câteva mii de locuitori, accesul la calitate ar trebui să fie oriunde”, a spus specialista.

Lipsa de educație

Statisticile mai arată că, în urmă cu doi ani, România se afla pe penultimul loc la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește consultațiile de specialitate. De asemenea, românii plăteau de trei ori mai puțin anual decât media europeană pentru servicii de medicină dentară. Specialistul a explicat că o principală cauză a problemei este lipsa de educație.

„Noi nu am fost educați să mergem la medicul stomatolog. Noi nu am crescut cu vizitele regulate la medicul stomatolog și acest lucru eu aș vrea să-l schimb. Vreau să aduc beneficii în comunitatea în care suntem prin campaniile de prevenție care le le avem. De exemplu, în 2024, Dr. Ardeleanu a ajuns în peste 80 de unități școlare. Am văzut peste 17.000 de copii prin campaniile de prevenție pe care le-am făcut. Avem o echipă care merge în școli și le prezintă copiilor de ce este bine să te speli pe dinți, cum să te speli pe dinți, de câte ori trebuie să mergi la medicul stomatolog”, spune antreprenoarea.

Prevenție și consult

Medicul a explicat că prevenția este foarte importantă și poate fi realizată prin intermediul unui consult de două ori pe an. Clinicile Dr. Ardeleanu au avut în anul precedent 20.000 de pacienți unici în tratament.

„Încercăm să avem programe de fidelizare și să îi atragem foarte mult în clinică. Să conștientizezi în primul rând că temporizarea acestor tratamente nu va duce decât la un cost poate mai mare sau o problemă mult mai gravă. Sunt foarte puțini clienți la care reușim să reabilităm tot. Cei mai mulți vin și fac pas cu pas, etapă cu etapă. Avem tratamente care sunt pe perioade foarte îndelungate. Este un lucru foarte bun. Nu îți permiți din punct de vedere financiar să reabilitez tot, dar vii și îți facem partea stângă, partea dreaptă, discutăm. Facem un plan de tratament la început și vedem cum ajungem acolo în funcție de timp și de posibilități. Mulțumirea pacientului este de fapt motorul din spatele succesului nostru”, a spus medicul.

Virginia Ardeleanu a precizat că, pentru a schimba concepțiile la nivelul societății românești, este nevoie ca medicii să comunice cu pacienții. „Trebuie să comunicăm cu pacienții. De multe ori, noi suntem și psihologii pacienților. Vin și când deschizi „Cutia Pandorei” încep să-ți povestească problemele de sănătate, cum au ajuns în această situație și de ce le este frică. Trebuie să-i ascultăm și să-i îndrumăm. Acesta este rolul nostru în afară de a le face bineînțeles tratamentele medicale pentru care au venit.

Caria dentară, cea mai frecventă afecțiune

Medicul a precizat că cea mai frecventă afecțiune este caria dentară, fiind realizate cele mai multe tratamente în această direcție. „Cea mai frecventă afecțiune este caria dentară. Facem foarte mult profilaxie, detartrajele înainte de orice tratament. Eu nu cred în tratamentele acestea minune, cred în ceea ce este dovedit și corect. De exemplu, sunt tot felul de reclame cu tratamente minune pentru parodontoza. Eu sunt foarte corectă cu pacientul și cred că asta m-a ajutat foarte mult în succesul meu. I-am dat varianta realistă. M-am pus întotdeauna în locul pacientului”, a spus Virginia Ardeleanu.

Un alt tratament, care se adresează pacienților cu probleme dentare, este implantul. O lucrare complexă cu 4-6 implanturi per arcadă are un cost ce pornește de la 2.000 de euro și poate ajunge la sume mai mari.

„Partea cea mai importantă este resorbția de os pe care pacienții o au. Parodontoza este a doua afecțiune întâlnită, după caria dentară. Se traduce prin pierderea volumului osos. Pacienții vin la noi cu distrucții osoase masive. La mulți ne chinuim să inserăm acele implanturi chiar și cu adiții de os. Eu mă ocup preponderent de planurile de tratament pentru implanturi. Eu tot timpul le spun pacienților pe limbajul lor. Implanturile sunt precum mașinile, toate merg pe stradă, dar prețul diferă foarte mult între ele, așa e și la implanturi. Sunt peste 200 de firme de implanturi. Depinde ce îți dorești, ce calitate îți dorești și cu cât prețul este mai mare, cu atât calitatea crește, cu atât predictibilitatea în timp este mult mai bună”, spune specialistul.

Medicul are în plan și deschiderea Academiei Dr. Ardeleanu, în scopul de a combate lipsa forței de muncă și de a instrui medici începători.