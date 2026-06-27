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România are un nou vicecampion mondial la șah. Performanța reușită de Tudor Henry la doar 15 ani

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România are un nou vicecampion mondial la șah. Performanța reușită de Tudor Henry la doar 15 aniHenry Edward Tudor. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Șahistul român Tudor Henry, în vârstă de 15 ani, a obținut medalia de argint la categoria Open 16, în cadrul Campionatului Mondial de Tineret desfășurat la Montesilvano, a anunțat CSM Constanța. Competiția, organizată între 15 și 26 iunie, a reunit 758 de sportivi din 83 de țări, iar românul a încheiat concursul pe locul al doilea.

România are un nou vicecampion mondial la șah

Federația Română de Șah a anunțat rezultatul obținut de Tudor Henry la Campionatul Mondial de Tineret, unde sportivul a concurat la categoria Open 16 alături de alți 155 de jucători din 70 de țări.

„La categoria Open 16, într-o competiţie cu 155 de jucători din 70 de ţări, Tudor Henry a urcat pe podiumul mondial şi a adus României o medalie extrem de importantă. Este o medalie cu atât mai valoroasă cu cât marchează revenirea şahului românesc pe podiumul Campionatelor Mondiale. Mulţumim, Fundaţiei Super, şi pentru sprijinul acordat programelor de pregătire pentru juniori!", a transmis Federația Română de Șah pe pagina oficială de Facebook.

Campionat șah

Campionat șah. Sursă foto: Facebook

Parcursul românului în competiția mondială de șah

Sportiv legitimat la CSM Constanța, Tudor Henry a participat la Campionatul Mondial de Tineret de la Montesilvano, competiție desfășurată în perioada 15-26 iunie, la categoriile U14, U16 și U18, feminin și masculin.

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Maestru internațional, cu un rating ELO de 2460, Tudor Henry a încheiat turneul cu opt victorii și o remiză în cele 11 runde disputate. Cu un total de 8,5 puncte, șahistul român a ocupat locul al doilea, fiind devansat de azerul Khagan Ahmad (ELO 2480, 9,5 puncte) și clasându-se înaintea kazahului Sauat Nurgaliyev (ELO 2490, 8,5 puncte), ambii maeștri internaționali.

Mesajul transmis de CSM Constanța

Clubul Sportiv Municipal Constanța a salutat performanța obținută de Tudor Henry și a transmis un mesaj după încheierea competiției.

„O medalie de argint care readuce şahul din România pe podiumul mondial! Şahistul antrenat la CSM Constanţa de Iulian Mihailov îşi continuă ascensiunea internaţională, spre titlul de Mare Maestru! Felicitări, Henry! Felicitări tuturor celor care au contribuit la această performanţă! Hai, Constanţa! Hai, România!”, este mesajul CSM Constanţa.

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