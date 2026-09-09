Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, miercuri, decretul prin care Theodora-Magdalena Mircea este numită ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Haiti, cu reşedinţa la Havana, potrivit Administrației Prezidențiale.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, şeful statului a semnat şi decretul privind acreditarea Theodorei-Magdalena Mircea în mai multe state din regiune.

Aceasta va ocupa funcţia de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Cuba, Federaţia Saint Kitts şi Nevis, Antigua şi Barbuda, Saint Vincent şi Grenadine, Uniunea Dominica, Comunitatea Bahamas, Saint Lucia, Jamaica, Grenada, Barbados şi Republica Trinidad şi Tobago.

Pe lângă aceste acreditări, Theodora-Magdalena Mircea va reprezenta România şi în Haiti, tot în calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar.

Reşedinţa ambasadoarei va fi la Havana, de unde aceasta va gestiona şi relaţiile diplomatice cu statele pentru care a fost acreditată.

Administraţia Prezidenţială a precizat: „Administraţia Prezidenţială anunţă că preşedintele a semnat decretul privind acreditarea doamnei Theodora-Magdalena Mircea, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Cuba, în Federaţia Saint Kitts şi Nevis, în Antigua şi Barbuda, în Saint Vincent şi Grenadine, în Uniunea Dominica, în Comunitatea Bahamas, Saint Lucia, Jamaica, Grenada, Barbados, Republica Trinidad şi Tobago, şi în calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Haiti, cu reşedinţa la Havana”, arată sursa.

Tot miercuri, Nicușor Dan a semnat și alte decrete, printre acestea numărându-se și cel privind promulgarea legii care modifică regulile referitoare la incompatibilitățile aleșilor locali și județeni. Una dintre cele mai importante modificări îi vizează pe consilierii locali și județeni care ocupă și poziții în instituții sau autorități publice. Noua lege elimină incompatibilitatea care putea apărea în astfel de situații.

„Decret privind promulgarea Legii pentru abrogarea unor dispoziții din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 347/2026)”, se arată în document.

Parlamentul a adoptat modificarea Codului administrativ prin care este eliminată incompatibilitatea aplicabilă aleșilor locali și județeni care lucrează în instituții sau autorități publice.

Modificarea abrogă alineatele 2–6 ale articolului 550 din Codul administrativ, introduse prin Legea nr. 165/2026. Aceste prevederi extindeau asupra personalului contractual din instituțiile publice regulile privind incompatibilitățile și conflictele de interese aplicabile funcționarilor publici.

Noua lege stabilește și modul în care sunt tratate situațiile apărute în perioada dintre intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2026 și intrarea în vigoare a noilor prevederi.

Potrivit modificării, aceste situații nu vor fi considerate incompatibilități sau conflicte de interese și nu vor atrage răspundere juridică.

Alte decrete semnate de Nicușor Dan

Tot miercuri, președintele a semnat și alte decrete privind promulgarea unor acte normative.

Printre acestea se află legea pentru completarea art. 561 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, precum și modificarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

Nicușor Dan a semnat și decretul privind promulgarea legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, referitor la primul împrumut pentru politici de dezvoltare în domeniul fiscal și creștere economică, semnat la Washington la 16 aprilie 2026.