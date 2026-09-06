Președintele Nicușor Dan ar putea anunța luni numele persoanei desemnate să formeze viitorul Guvern, după mai multe zile de discuții și evaluări la Palatul Cotroceni. Printre variantele analizate se află și un premier independent, însă acesta ar trebui să aibă atât experiență economică, cât și capacitatea de a obține sprijinul necesar în Parlament.

Potrivit unor surse Digi24 apropiate de Administrația Prezidențială, șeful statului caută un candidat care să poată aduna cele 233 de voturi necesare pentru învestirea noului Cabinet. Susținerea parlamentară este, astfel, unul dintre criteriile esențiale în alegerea persoanei care ar urma să fie propusă pentru conducerea Executivului.

La Palatul Cotroceni este luată în calcul inclusiv desemnarea unei persoane independente politic. Această variantă nu ar fi însă suficientă în lipsa unei majorități parlamentare care să susțină viitorul Guvern.

Nicușor Dan și-ar dori ca viitorul premier să fie un bun cunoscător al economiei și să poată gestiona problemele care intră în responsabilitatea Executivului. În același timp, persoana aleasă ar trebui să beneficieze de o imagine bună în relația cu partenerii externi.

Printre criteriile discutate se numără o percepție favorabilă atât la nivel european, cât și în Statele Unite ale Americii. Profilul dorit ar reuni astfel trei elemente principale: experiență economică, capacitate de negociere pentru formarea unei majorități parlamentare și credibilitate externă.

Orice variantă luată în calcul la Cotroceni trebuie să treacă și testul Parlamentului. Pentru ca noul Guvern să fie învestit, premierul desemnat trebuie să obțină cel puțin 233 de voturi.

Din acest motiv, posibilitatea ca persoana propusă să coaguleze o majoritate rămâne una dintre principalele condiții în procesul de selecție.

Varianta unui independent ar trebui, în aceste condiții, să vină cu suficientă susținere politică pentru a putea trece de votul de învestitură.

În ultimele zile, președintele ar fi avut discuții neoficiale cu o parte dintre liderii fostei coaliții. Aceste contacte nu au fost anunțate public de Administrația Prezidențială. În același timp, consultările oficiale care fuseseră anunțate anterior nu s-au mai desfășurat.

Șeful statului ar fi primit recomandarea de a chema partidele la Palatul Cotroceni înainte de desemnarea candidatului pentru funcția de premier. O astfel de rundă de consultări ar permite clarificarea susținerii de care ar putea beneficia persoana propusă pentru conducerea Guvernului.

În acest moment nu este clar dacă Nicușor Dan va opta pentru convocarea partidelor la discuții oficiale sau dacă va anunța direct numele premierului desemnat.

Varianta desemnării în cursul zilei de luni rămâne în discuție. Totodată, scenariul unui premier independent continuă să fie analizat la Cotroceni. Decizia finală trebuie însă să țină cont de capacitatea candidatului de a obține sprijin parlamentar și de a forma un Cabinet care să poată trece de votul de învestitură.

În lipsa celor 233 de voturi necesare, orice formulă propusă pentru Palatul Victoria ar întâmpina dificultăți la momentul votului din Parlament.

Pentru moment, numele persoanei care ar urma să fie desemnată nu a fost anunțat public, iar la nivelul Administrației Prezidențiale continuă să fie evaluate variantele pentru viitorul șef al Guvernului.