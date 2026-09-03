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Se schimbă compensația la motorină pentru transportatori. Noua formulă aprobată de Guvern

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Se schimbă compensația la motorină pentru transportatori. Noua formulă aprobată de GuvernSursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Guvernul a aprobat joi, 3 septembrie, la Palatul Victoria, modificarea schemei de compensare a motorinei pentru transportatori, după schimbarea mecanismului de calcul al accizei. Compensația, stabilită anterior la 85 de bani pe litru, va fi acordată în trei trepte, de 71, 57 sau 43 de bani pe litru, în funcție de reducerea accizei.

Se schimbă compensația la motorină pentru transportatori. Noua formulă aprobată de Guvern

Executivul a modificat modul în care transportatorii vor beneficia de sprijin pentru achiziția de motorină, după introducerea mecanismului de ajustare a accizei prevăzut de legea adoptată de Parlament.

Noua formulă corelează valoarea compensației cu procentul în care este diminuată acciza la motorina standard comercializată pe piața internă.

„Astfel, având în vedere că prin Legea nr. 162/2026 a fost instituit un mecanism dinamic de ajustare bilunară a nivelului accizei aplicabil motorinei standard comercializate pe piața internă, […] prin actul normativ se stabilesc reguli pentru ajustarea ajutorului de stat de 85 bani/litru pe perioada situației de criză declarate potrivit dispozițiilor Legii nr. 162/2026”, precizează Guvernul în Hotărâre.

Cum va fi calculată compensația pentru motorină

Valoarea sprijinului acordat transportatorilor va diferi în funcție de nivelul reducerii accizei.

Astfel, la o diminuare a accizei de 15%, ajutorul de stat va fi de 71 de bani pe litru.

În cazul în care acciza este redusă cu 20%, compensația va ajunge la 57 de bani pe litru, iar pentru o diminuare de 25%, sprijinul acordat va fi de 43 de bani pe litru.

Executivul arată că modificarea continuă măsurile adoptate de Parlament pentru reducerea accizei la combustibil, în condițiile în care sprijinul destinat transportatorilor este menținut, cu respectarea nivelului minim de impozitare.

Guvernul României foto ilustrativă

Guvernul României.Foto ilustrativă

Guvernul menține schema de sprijin pentru transportatori

Noua hotărâre nu elimină ajutorul acordat transportatorilor, ci schimbă valoarea acestuia în funcție de nivelul accizei aplicate motorinei.

„Măsura contribuie la menținerea predictibilității sprijinului acordat transportatorilor și la limitarea impactului creșterii prețurilor la motorină asupra costurilor de operare pe perioada situației de criză”, a concluzionat Guvernul.

Motorina a coborât sub pragul de 10 lei pe litru

Efectele legii adoptate de Parlament privind reducerea accizei au început să fie vizibile la pompă de marți, 1 septembrie, când prețul motorinei a coborât sub 10 lei pe litru.

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