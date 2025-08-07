EVZ Special România are mult de recuperat. Dr. Daniela Ene: „Suntem foarte la început în osteopatie” Video







În România, osteopatia nu are, încă, un statut oficial bine definit. Dr. Daniela Ene, fiziokinetoterapeut și osteopat cu o vastă experiență și care a urmat cursuri de specializare în străinătate, a explicat în cadrul celei mai recente ediții a podcastului „Capital de sănătate”, difuzat pe canalul YouTube „HAI România”, care sunt premisele pentru a deveni un bun profesionist în acest domeniu.

Deși, la nivel local, există numeroase cursuri în domeniul osteopatiei, dr. Daniela Ene susține că nu livrează și rezultatele promise.

„Sunt multe care promit că te fac osteopat în trei cursuri, în cinci cursuri, într-un an și jumătate. Nu există așa ceva. Încerc să îi avertizez pe cei care își doresc să facă acest lucru și vor să facă bine, nu rău. Să facă din asta o modalitate de a ajuta oamenii și nu o modalitate de încasat bani. În genul acesta de meserii, din punctul meu de vedere, scopul nu trebuie să fie banul. Banul trebuie să fie o consecință secundară unui lucru bine făcut, care este prima intenție”, a subliniat medicul.

Specialistul susține că o condiție esențială pentru a fi un bun osteopat este să fii cât mai bine pregătit.

„Fiziokinetoterapia este, din punctul meu de vedere, prima condiție ca să poți să înțelegi osteopatia. Sau trebuie să ai o școală medicală. Ideal așa ar fi să fii și fiziokinetoterapeut, adică un om care face recuperare medicală”, a explicat dr. Daniela Ene.

În prezent, în România, există două școli private de osteopatie, la Brașov și București. Ambele recomandă absolvirea în prealabil a Facultății de Medicină. „Dar nu știu dacă este o condiție foarte fermă sau strictă”, a specificat medicul.

Din aceste motive, dar nu numai, osteopatia este percepută ca o specialitate nouă în România. Lucru care nu se întâmplă și în alte țări.

„Suntem foarte la început în osteopatie. Nici măcar n-am ajuns la început, adică suntem foarte puțini absolvenți de școală de osteopatie de cinci ani în țară. Suntem, cred, sub 50 în toată țara”, a declarat dr. Daniela Ene.

Medicul a urmat cursurile în țară, primii cinci ani, iar ulterior a plecat în străinătate pentru a se specializa. „Pentru că nu mai ai de unde învăța din țară, pentru că sunt foarte puțini”, a precizat specialistul.

Dr. Daniela Ene consideră că osteopatia are un potențial curativ nelimitat. Dar care este prea puțin valorificat în România.

„Osteopatia, dacă este cunoscută și făcută corect, nu are limite. Ci osteopatul are limite în cât de mult învață, cât de mult se pregătește. Dacă își dedică viața și resursele să învețe și fiziologie, și neurologie, și endocrinologie, și biologie, atunci resursele și indicațiile devin foarte mari. (…) Osteopatia te ajută să aduci corpul în starea sa de sănătate cât mai firesc și cât mai natural posibil. Este cel mai pro fiziologic mijloc de a-l aduce către starea de sănătate. La copii, la femei, gravide sau nu, la bătrâni, la orice tip de persoană. Osteopatia are în vedere să cunoască nevoile și fiziologia corpului, să înțeleagă care este veriga care nu funcționează corect și armonios și cum le condiționează pe celelalte”, a mai subliniat medicul.

Ediția integrală a podcastului „Capital de sănătate” ce a avut-o ca invitată pe dr. Daniela Ene poate fi vizionată aici.