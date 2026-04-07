România ar putea deveni cel mai mare producător de gaze din UE cu Neptun Deep

Proiectul de explorare și exploatare a gazelor naturale Neptun Deep, din Marea Neagră, ar putea aduce statului român peste 20 de miliarde de euro, fără a fi nevoie de introducerea unor noi taxe, a spus fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu pe Facebook.

Acesta a precizat că veniturile anuale generate de producția de gaze, estimate să înceapă în 2027, ar putea ajunge la 1,5-2 miliarde de euro.

„Toată lumea vorbește despre Neptun Deep ca despre un proiect energetic strategic. Corect. Dar puțini vorbesc despre ce înseamnă pentru bugetul României”, a scris Popescu, subliniind importanța economică a inițiativei.

Conform estimărilor prezentate de fostul ministru, statul va încasa sume considerabile din redevențe, impozitul pe profit și dividendele rezultate din participația în Romgaz. Aceste venituri ar urma să aibă un caracter stabil și să se mențină pe termen lung, timp de cel puțin două decenii.

„România trebuie să își mențină traiectoria fiscală de scădere a deficitului. Reducerile de cheltuieli sunt necesare, dar țara noastră are nevoie și de creșteri structurale de venituri”, a explicat Popescu, indicând Neptun Deep drept una dintre soluțiile viabile.

Proiectul nu se limitează doar la efectele asupra bugetului. Estimările sugerează că Neptun Deep ar putea adăuga peste 40 de miliarde de euro la PIB-ul României, prin dezvoltarea industriilor locale, crearea de locuri de muncă și investiții în infrastructură.

Un aspect subliniat de fostul ministru este că aceste beneficii nu presupun noi taxe pentru populație sau companii: „0 taxe noi pe cetățeni sau firme pentru a genera aceste venituri”.

Nivelul veniturilor statului ar putea fi și mai mare dacă prețurile gazelor cresc. „Simplu: veniturile statului cresc automat”, a explicat Popescu, arătând că redevențele și impozitele sunt direct legate de valoarea producției, iar dividendele depind de profitul companiei.

Estimările inițiale, făcute la prețuri de 40-50 euro/MWh, ar putea fi depășite în contextul actual, când prețul a urcat peste 60 euro/MWh, ceea ce ar putea genera venituri cu 30-50% mai mari decât previziunile originale.

Virgil Popescu a amintit că, la preluarea mandatului său, proiectul Neptun Deep era blocat după retragerea ExxonMobil și din cauza unui cadru fiscal considerat neprietenos pentru investitori.

„Am schimbat regulile și am convins că România e un partener serios”, a spus el. În prezent, lucrările au început, iar prima extracție este planificată pentru 2027.

El a mai spus că exploatarea gazelor din Marea Neagră ar putea transforma România în cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană.

„România nu poate ieși din criza fiscală doar tăind cheltuieli. Are nevoie și de venituri structurale noi”, a concluzionat fostul ministru, poziționând Neptun Deep drept unul dintre principalele instrumente pentru consolidarea bugetară, în acord cu recomandările Partidului Popular European.